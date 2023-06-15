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【婚前檢查】婚前檢查驚悉同患1隱疾 準新人忍痛分手：不想影響下一代

親子 11:35 2023/06/15

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

不幸中的大幸！馬來西亞一對情侶，因有生育計劃而一同做婚前檢查，驚悉兩人都是地中海型貧血帶原者。如果父母都是帶因者，胎兒就可能成為重型患者，而且媽媽在生產時也會有生命危險。兩人經過深思熟慮後忍痛分手。

綜合外媒報導，馬來西亞女醫生法拉（Farra Diana）在Twitter分享自己的故事，她的未婚夫早在戀愛時就有表明自己是地中海型貧血帶原者，但是她沒有刻意思考此事，她亦一直認為自己很健康，所以沒有做過地中海型貧血相關檢查。直到準備結婚時做婚前健康檢查，才得知她也是地中海型貧血帶原者。

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地中海型貧血是一種隱性遺傳性的血液疾病，雖然沒有傳染性，但也無法根治。地中海型貧血可分為甲型（α 型）和乙型（β型），父母若為同型帶因者，胎兒就有機會成為重型地中海型貧血患者。不論為甲型或乙型，都會危及孕婦或胎兒的生命及健康，因此，婚前或準備懷孕時進行地中海型貧血帶因者的檢查十分重要。

該對情侶都曾經照顧過重型地中海型貧血患者，必須每個晚上幫他們輸血，才能活下去。雙方都認同這不論是對孩子，還是對照顧者都是一大挑戰，而雙方都有生肓下一代的打算，所以最後決定狠心分手，

我們能相識相愛就是一種幸福，但我們的寶寶未來會很可憐。

事件引起網民紛紛討論，「都要結婚了……太可惜啦」、「希望你們都能找到自己的幸福吧」、「太可怕了！真的要去做身體檢查啊」，也有人建議兩人可以領養孩子避免這個問題。

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責任編輯︰王明芳

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