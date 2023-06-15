【令人心痛】22歲女為照顧患病姐出街買藥 慘遭9男綁架性侵

▲ 印度1名22歲女幫生病姐姐出街買藥，慘遭9男綁架性侵，有路人提供車牌報案，警逮捕3名疑犯。(示意圖)

印度性犯罪案猖獗，幾乎每日都有數十宗發生。日前，印度1名22歲女子為了照顧生病的姐姐出門買藥時，竟遭4名男子綁架帶上車，後來又多5名男子加入，合共被9名男子性侵，當時有路人聽到她的求救聲幫忙報案，並提供車牌，警方目前已逮捕其中3名涉案疑犯。

最新影片推介：

綜合外媒報道，來自斯里卡庫拉姆(Srikakulam)的受害女子，最近為了照顧生病的姐姐，暫時居住在內洛爾市(Nellore)，周日(11日)下午，她獨自出門幫姐姐買藥時，竟遭4名陌生男子挾持上車，雖然路人聽到她的求救聲報案，然而警方趕到現場時，疑犯早已載她逃之夭夭。

警方翻查附近的閉路電視發現，女子被帶到郊區一處偏僻地方後，現場突然又出現多5名男子。受害者表示，當時她想要搭乘三輪車，結果登車後，司機突然又召喚3名男子一起上車，把她載到一處偏僻地方後遭多人性侵，幸好有巡邏員警經過才能抓到機會逃跑。

之後警方根據路人提供的車牌號碼展開追查，目前已逮捕了其中3名涉案男子，分別是26歲男子Dasi Sandesh、22歲男Darsi Ashok與26歲的Aravabhumi Vamsikrishna Reddy，而警方目前仍在追查其他6名涉案男子的下落。

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳