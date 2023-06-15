【BBC直擊】「地鐵痴漢集團」主腦背景曝光　27歲内地男子涉日本辦偷拍網在逃中

▲ 「地鐵痴漢集團」主腦背景曝光，27歲内地男子涉日本辦偷拍網在逃中。

日本「電車痴漢」現象嚴重，英國廣播公司（BBC）透過臥底追蹤報道，揭露了現象背後存在「痴漢集團」運作，更曝光主腦背景，目前顯示其在逃中。

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國際頻道調查小組「BBC之眼」，經過1年臥底調查，近日揭發有「痴漢集團」專門訓練成員在公共場所包括地鐵、巴士等公共交通工具上，對他人作出性騷擾，再將過程偷拍，發佈到色情網站販賣。BBC報道揭發「痴漢集團」幕後主謀為一名在日本生活的27歲內地男性，名叫湯卓然，外號「貓咪」。網傳此人曾於2020年4月以留學簽證入境日本，並於2021年1月開始團夥在日本搭建偷拍網站，指使成員在地鐵等公共場所猥褻他人、偷拍影片販賣。

中國公安跟進事件

「痴漢集團」幕後主謀身份曝光後，内地媒體在本月13日，引述廣州市公安局增城區分局出入境接待大廳工作人員稱，已查到一名與湯卓然同名的男性，籍貫廣州增城，曾於2019年2月辦理港澳通行證。廣州市委宣傳部回應，已關注到相關情況並接手調查處理，公安部門目前鎖定該男子，但此人目前不在境內。民警前往其廣州住處走訪，暫無發現；已交代物業部門多加留意，後續進展將及時公佈。

偷拍影片日賺萬元

根據BBC調查有關網站，性騷擾影片拍攝地點遍布亞洲多個國家或地區，包括日本、韓國、中國內地、香港、台灣等。主謀在會面BBC臥底時透露，自己管理一個約15人的團隊，當中包括10名負責影片後製工作的中國成員，每月可發佈30至100條偷拍影片，並在3個網站上販賣，目前有1萬多名付費會員。透過販賣偷拍片，每天能賺取5,000至1萬元人民幣（約5,500至1.1萬港元）。

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責任編輯：羅嘉欣