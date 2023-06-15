秦旭章、守夜人、溫室雜草及靈魂沙發來港 出席《全個世界都有電話》試映場＋音樂會演出

▲ 《全個世界都有電話》劇照。

導演黃浩然全新力作《全個世界都有電話》將於6月22日（端午節假期）舉行「【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會」，邀請觀眾率先觀賞電影，隨即欣賞音樂會。演出者除了來自香港的周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英（麗英@小薯茄）、顏培珊、KINKI盧芷韻、樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅及Harbor Homme之外，更有首度訪港演出的台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，陣容鼎盛。

演唱會舉行在即，秦旭章、守夜人、溫室雜草及靈魂沙發密鑼緊鼓排練的同時，率先發表對首次訪港演出的感受。秦旭章在香港出生，對於回來香港演出，他覺得來香港演出對自己而言別具意義且非常期待。

之前都有在其他歌手的演唱會上擔任鍵盤手，這次可以跟自己的樂隊守夜人一起表演，是一種獨一無二的感受。

談到為電影創作主題曲《25》時，有甚麼想法？想要營造甚麼氛圍？他指周國賢的歌聲跟導演的歌詞，啟發自己創作出一首在平靜中又具有翻騰能量的歌曲，並透露自己非常喜歡周國賢的聲音。

在製作這首歌時，我們找了一個很特別的低音大提琴，加上大提琴的聲音來呼應周國賢的歌聲，形成層層疊疊的豐富層次，同時不失溫度跟豐富性。我覺得我們三個的合作十分難忘，難以取代，讓我非常開心，相信大家來看電影時感覺會更豐富。

守夜人這次為《全個世界都有電話》進行配樂，原來他們在最初看到劇本的時候就已經非常喜歡，後來當團員及配樂家們跟黃浩然導演在台北開會並且看到影片時，均充滿熱血地表示想要為電影一起付出，這份默契在後來的後期會議中也充分展示。

另外，我們在休息的時候，都會問導演有沒有需要吃東西，可是他彷彿可以一直專注在創作上，抵抗任何美食的誘惑，實在太令人難忘了。

守夜人音樂風格就像療癒和陪伴失眠的人，他們認為這次的的音樂在電影中還是帶來一種療癒感覺，不過這次更增添了許多啟發性的音樂元素，帶有黑色幽默的巧思或推進感，讓大家觀賞電影時也同時有被療癒的感覺。

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溫室雜草也有幫忙為電影配樂，他們覺得這部電影十分有趣，從製作配樂的時候，一直都很期待電影上映，而他們3個人的共同約定是玩音樂要玩得開心。

電影裡其中一幕的電話鈴聲其實是我們新專輯裡的一首歌，在音樂會中會完整的演出給觀眾欣賞。



靈魂沙發是第一次以樂團的身份參與電影配樂，他們欣賞電影的主題，而歌曲也可以完美配合電影畫面，十分期待成果。

我們一直覺得香港的電影有自己的特色和味道，所以這次演出也是讓我們參與和認識香港電影的好機會。

他們更透露，為了給觀眾帶來驚喜，可能會努力學幾句廣東話跟粉絲打招呼。

電影中並沒有把我們的歌曲完整播放，所以我們會在現場讓大家第一次聽到歌曲完整版本的演出。我們還準備了其他驚喜，留待入場的觀眾發掘！

【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會活動資料

日期：2023年6月22日（星期四，端午節）

電影試映

戲院地點：九龍灣嘉禾MegaBox／星影匯Metroplex戲院

場次：下午4:00／4:10／4:20／5:55／6:05／6:15

電影片長約90分鐘

音樂會

地點：Star Hall匯星（九龍灣國際展貿中心3樓）

時間：晚上8:30

音樂會長度約120分鐘（不設中場休息）