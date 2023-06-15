【舞台意外】越南男團前成員TiTi演出遇屏幕倒塌　兩名舞蹈員走避不及受傷

一場戶外音樂會出現舞台意外！早前，越南前男子天團HKT的成員TiTi，在安江省慶平邊境經濟區活動上表演，可惜因演出期間遇上大風來襲，令台上的LED屏幕「出事」，突然塌下來，場面恐怖！

【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外 嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆

LED屏幕倒塌

TiTi與舞蹈員一同在舞台演出，台上的LED屏幕已一直不斷地因大風而搖晃，TiTi在上台也曾多次瞄向屏幕。

當巨型LED屏幕開始有倒下的情況，TiTi為保安全而從台上躍下，巨型屏幕壓向兩名舞蹈員，而現場人士馬上合力抬起屏幕，成功救出受傷的舞蹈員。

兩名受傷的舞蹈員、TiTi送院檢查，幸好，兩名舞蹈員分別手、膝部受傷，而及時離開舞台的TiTi只是擦傷。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

TiTi：令我有點害怕

TiTi事後受訪時表示：「當時我在跳舞，現場很大風，身後的LED屏幕搖搖欲墜。我隨即打醒精神，間中向後視察。但不久屏幕就塌下……我靠本能反應跳下台......今次是我首次遇上這種事，令我有點害怕」。

最新影片推介：周吉佩專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R