  • 27°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【舞台意外】越南男團前成員TiTi演出遇屏幕倒塌　兩名舞蹈員走避不及受傷

娛樂 12:19 2023/06/15

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

一場戶外音樂會出現舞台意外！早前，越南前男子天團HKT的成員TiTi，在安江省慶平邊境經濟區活動上表演，可惜因演出期間遇上大風來襲，令台上的LED屏幕「出事」，突然塌下來，場面恐怖！

【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆

LED屏幕倒塌

TiTi與舞蹈員一同在舞台演出，台上的LED屏幕已一直不斷地因大風而搖晃，TiTi在上台也曾多次瞄向屏幕。

當巨型LED屏幕開始有倒下的情況，TiTi為保安全而從台上躍下，巨型屏幕壓向兩名舞蹈員，而現場人士馬上合力抬起屏幕，成功救出受傷的舞蹈員。

兩名受傷的舞蹈員、TiTi送院檢查，幸好，兩名舞蹈員分別手、膝部受傷，而及時離開舞台的TiTi只是擦傷。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

TiTi：令我有點害怕

TiTi事後受訪時表示：「當時我在跳舞，現場很大風，身後的LED屏幕搖搖欲墜。我隨即打醒精神，間中向後視察。但不久屏幕就塌下……我靠本能反應跳下台......今次是我首次遇上這種事，令我有點害怕」。

最新影片推介：周吉佩專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【阿B傷勢】鍾鎮濤台上仆倒後首公開現身　要行山杖獲太太范姜陪伴照顧
14:06 2023/03/22
【阿B傷勢】鍾鎮濤台上仆倒後首公開現身　要行山杖獲太太范姜陪伴照顧
【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
10:24 2023/03/19
【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
【舞台意外】鄧健明開騷失足受傷　堅持跟夏韶聲完成演出
13:11 2021/11/14
【舞台意外】鄧健明開騷失足受傷　堅持跟夏韶聲完成演出

你可能感興趣

【阿B傷勢】鍾鎮濤台上仆倒後首公開現身　要行山杖獲太太范姜陪伴照顧
14:06 2023/03/22
【阿B傷勢】鍾鎮濤台上仆倒後首公開現身　要行山杖獲太太范姜陪伴照顧
【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
10:24 2023/03/19
【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆
【舞台意外】鄧健明開騷失足受傷　堅持跟夏韶聲完成演出
13:11 2021/11/14
【舞台意外】鄧健明開騷失足受傷　堅持跟夏韶聲完成演出
組合 歌手 演唱會 娛樂機構 娛樂行業 意外事故 舞蹈 越南

最高瀏覽

《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
11:02 2023/06/14
《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲
16:34 2023/06/14
【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點
10:04 2023/06/14
廣末涼子發聲明承認婚外情　無限期停工：演藝事業留污點