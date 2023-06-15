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【消委會】13款乳膠氣球釋出過量懷疑致癌物　迪士尼一款產品超歐盟標準

社會 11:46 2023/06/15

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（消委會提供）

近年歐洲多國不時出現回收乳膠氣球的個案，大部分涉及產品檢出過量的懷疑致癌物質亞硝胺及相關物質。消委會檢測了市面上19款乳膠氣球產品型號，檢測結果顯示，近7成型號未能符合歐盟相關的玩具安全規定，另有近7成釋出懷疑致癌物。

樣本購自玩具店、精品及文具店等。每包氣球產品內含的氣球數量由1個至100個不等，每包裝售價介乎$10至$300；每個氣球售價則由每個$0.3至$19.9。

近7成樣本檢出可令人致癌物　或可經皮膚吸收

35個樣本中，有24個釋出「N-亞硝基二乙醇胺」（簡稱NDELA），其中「Balloons」粉紫色氣球（#8）、「Qualatex」Superagate（#15）和「对了」（#19）等樣本檢出的遷移量相對較高，達到0.05mg/kg或以上，單一種亞硝胺化合物的遷移量已經達到甚或超出相關項目總遷移量的上限。

國際癌症研究機構將NDELA歸類為或可能令人類患癌物質（第2B組）。這種物質容易被皮膚吸收，可以經由皮膚接觸和呼吸等途徑吸入。動物研究顯示，經口服途徑攝入，有機會令大鼠出現肝腫瘤，亦可能令動物出現鼻腔腺癌。不過，未有足夠研究證明對人類具有致癌性。

逾2成樣本NDMA或NDBA遷移量較高

9個氣球樣本包括「MYLITTLEDAY」、「SimonElvin」白色啞光氣球、「QUARTERPOUNDER」、「Sempertex」、「Qualatex」、「迪士尼」反斗奇兵8個裝印刷橡膠氣球和「Qualatex」，所釋出的「N-亞硝基二甲胺」（簡稱NDMA）或「N-亞硝基二丁胺」（簡稱NDBA）遷移量較高。單一種亞硝胺化合物的遷移量已經超過0.05mg/kg，其中「迪士尼」樣本的藍色、黃色及橙色氣球的總遷移量分別是0.193、0.204及0.224。

NDMA和NDBA分別被IARC歸類為可能令人類患癌（第2A組）和或可能令人類患癌物質（第2B組）。動物研究結果顯示，這2種物質對不同品種的試驗動物都具有致癌性，都可能影響動物的肝臟。

廠商回應

「迪士尼」的獲授權代理商指，是次檢測的氣球產品按美國玩具安全標準和相關規格生產，亦參考了美國CPSC16CFR方法檢測了產品的塑化劑含量，儘管產品符合目前美國及本港法例相關的安全規定，但亦會正視歐盟就亞硝胺及相關物質遷移量的有關規定

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記者：陳麗娜

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