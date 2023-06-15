【土豪婚禮】網紅結婚披「黃金甲」出嫁　全身掛滿金鈪連樣都遮埋？

▲ 內地一名網紅結婚時全身掛滿金鈪，連樣都遮埋超誇張，事後有網民揭開真相。

在傳統中式婚禮上，新娘都會戴上由長輩所贈的金飾如龍鳳鈪，愈多金飾顯得排場愈勁。近日廣東佛山一名網紅結婚的照片紅爆網絡，片段中她像一座人肉「金山」，由頭到腳掛滿金飾，連樣貌都被金鈪遮蓋超誇張，但其後有網民還原箇中真相。

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在照片當中，一對新人身穿中式禮婚，向長輩敬茶行禮。而新娘就把金飾由頭掛到落腳，連樣貌都被遮蓋，只露出手指，猶如一座會行走的「金山」。照片引起網民譁然，有人質疑掛滿這麼多金器，必須有好強勁的肌肉量，否則怎能站得穩？

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其後，有網民公開影片還原真相，原來照片是P圖，該名網紅新娘沒有把金鈪戴到上頭，主要是上半身掛滿金飾，粗略估計都有過百件，似披上一件「黃金甲」，而新娘的臉容仍是清晰可見。影片還見到地上仍有一籃金鈪，如果新娘全戴上，都可能要戴到上頭，誇張程度可能比已故賭王的四房長女何超盈出嫁時的金器更多。

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新娘滿身金飾敬逾百圍酒

網紅新娘因為事件而爆紅，她接受傳媒訪問時透露金飾是親戚送贈，並解釋戴滿金飾出嫁是當地的習俗，因為當地人結婚都不收人情，所以親戚都會送金飾。最後她戴著金飾敬了逾100圍酒，非常疲累。

有網民在留言表示，她的金飾數量比何家四房千金何超盈更多，一定非常有錢。另有網民笑稱她結婚是打包了整間金舖，「一看就是大戶人家，每桌8個人，100多桌就要近千人了，比我們整村人還要多。」有人又形容她出嫁像財神顯靈︰

燈光打在新娘子身上的時候，就發現新娘身上發出萬道金光，好像一個大元寶，彷彿間有財神爺顯靈的感覺。

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責任編輯︰王明芳