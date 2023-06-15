【身世成謎】張英才離世令父女傳聞再成熱議　車婉婉單親家庭成長曾不相信婚姻

▲ 車婉婉跟張英才的「父女」關係再成熱議！

粵語片年代當紅小生張英才日前離世，享年88歲，多年來一直盛傳藝人車婉婉為張英才的女兒，兩人的父女關係再引來熱議！

對於這傳聞，車婉婉一直不置可否，張英才死訊爆出後，婉婉回覆媒體表示才叔安詳離世，一切事情由其家人安排。

資深藝人張英才病逝 享年88歲

▲ 張英才日前離世！

車婉婉原名為車沅沅，母親車綺芬為粵語片年代演員，車綺芬跟張英才因拍戲而結緣，相戀後於1964年結婚，婚後育有兩名兒子，傳聞有人嗜賭以致離婚。

離婚後車綺芬移居美國更誕下車婉婉，而車婉婉一直跟母親姓，及後車綺芬再婚，惟跟第二任丈夫性格不及而離婚收場，2007年車綺芬因病離世。

在美國出生的車婉婉， 於美國洛杉磯 大學修讀過一年商科，18歲那年放暑假回港參加新秀歌唱比賽奪冠而入行，初出道時車婉婉只透露父母自小離異，之後就未有提及家庭事！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【家暴疑雲】車婉婉貼受傷照引熱議 母子先後眼紅臉腫令人擔心

及後爆出張英才是其生父的傳聞，才叔曾在訪問中暗示二人的關係，但是車婉婉對此一直避談。

早年車婉婉在訪談裡罕談此傳聞，婉婉解釋從來不提，只因媽媽經歷一段不開心的婚姻，她跟兩個哥哥和弟弟從不說起媽媽的傷心事。

▲ 車婉婉一直避談傳聞！

她續說，當然知道生父是誰，惟覺得沒必要公開，加上媽媽已過世，她更加不用多提。

車婉婉表示自懂事以來，已沒有父親這個「角色」，她承認在單親家庭成長，一定有缺失，當同學問「爸爸去了那裡？」，她是不懂得回答，長大後車婉婉一直很怕跟年長的男士相處。

最新影片推介：周吉佩專訪

另外，車婉婉曾經不相信婚姻，幸得車母的鼓勵，令她改變想法。婉婉曾於車淑梅主持的《舊日的足跡》訪問裡說：「媽媽說不要害怕做個真女性，一定要結婚和生兒育女。媽咪說這番話很勇敢，我在單親家庭長大，有四兄弟姊妹，她曾認定過的丈夫都不在身邊，但她失敗卻依然堅持。」

婉婉續說：「本來我對男士和婚姻毫無信心，這是家庭陰影，但現在我才體會到懷孕是女人最美滿的時刻，如果不行出這一步，永遠得不到這種幸福的感覺。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R