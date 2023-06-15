【輸入外勞】政府推建造業輸入勞工計劃 香港機電工程商協會認同應對人力短缺問題

▲ 香港機電工程商協會歡迎政府推行建造業輸入勞工計劃。

政府日前宣布建造業輸入勞工計劃，香港機電工程商協會會長高志偉工程師就政府推行建造業輸入勞工計劃表示歡迎，指本屆政府正視建造業界面對的勞動力嚴重短缺問題，建造業輸入勞工計劃為建造業短缺的工種輸入勞工、技術人員和工地監督，讓建造業可以繼續對香港未來持續發展發揮積極作用。

香港機電工程商協會認同政府採取精簡而有序方式輸入勞工，避免勞工供應斷層的出現，來應對未來各項大型工程陸續上馬的人力需求，支持建造業及香港基建的持續發展，惠及民生。

高志偉工程師表示：「香港機電工程商協會定必配合政府保障本地工人優先就業的政策，只會輸入指明短缺的工種，亦確保輸入勞工的工資水平不低於本地相關職位的工資中位數；而且繼續加強培訓、改善本地工人福利水平，提升安全環保措施，及應用智慧工具和建造新科技，並協助建造業界致力配合計劃的要求，達至多贏局面。

「增加本地建造業工人及各專業技術人員的供應是讓行業持續發展的不二法門，香港機電工程商協會 與業界將一如既往，持續努力，繼續支持建造業議會一系列加強建造業人力培訓的措施，包括「合作培訓計劃｣，以「先聘請 後培訓」吸引新人入行及繼續留在行業發展，及多利用建造業議會的創新科技基金，使業界更廣泛應用先進建築技術和新科技，以提升整體生產力及應對人力需求。」

責任編輯：鄺嫻