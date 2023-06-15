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姜皓文化身「定價揸Fit人」　與《手捲煙》導演陳健朗合作拍廣告

娛樂 12:13 2023/06/15

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

姜皓文以偵探造型，化身「定價揸Fit人」為競爭事務委員會拍攝最新電視廣告，而廣告在昨晚（6月14日）在各電視台首播，港鐵平面廣告則於6月17日上架。

電視廣告由《手捲煙》導演陳健朗執導，以豐富電影感來序述競爭條例訊息。內容大概指出供應商劃一零售價格可會能損害消費者利益，有機會會觸犯競爭條例，定價應交由分銷商決定。

姜皓文購物前格價
 
今次以有趣的「定價揸Fit人」偵探身份現身廣告，姜皓文說：「今次以一個偵探造型拍攝，追查一啲唔公平嘅交易。呢個廣告係想話畀大家聽公平競爭條例訊息，一個供應商係唔可以干涉其他分銷商轉售貨品的價格。我平時買嘢都會格價，巿面上唔同地方買一樣產品會有唔同價錢，好處係市民可以用一個好平嘅價錢，買到一啲自己想買嘅嘢。」
 
閒時喜歡購物的姜皓文，當然會在購物前格價，他笑說：「我自己買嘢都會格價，睇下貨品價錢是否公道，有啲價錢相差好遠，格完價買嘢自己會安心啲，不過通常我買完之後，都會有人同我講去第二度買會再平啲，我話千其唔好講畀我聽。」

欣賞陳健朗導技
 
今次與《手捲煙》導演陳健朗合作，姜皓文透露，之前有看過對方作品，拍攝今次廣告前亦有閒聊過，姜皓文讚陳健朗的拍攝手法很能夠為故事營造氣氛。

他說：「今次我哋用電影方式去拍攝，好能夠營造氣氛，我覺得幾得意，亦好鍾意呢個故事氣氛。同陳健朗導演合作係開心，我哋有傾過未來有合作機會。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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