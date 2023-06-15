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【華姐冠軍】余思霆着白紗裙晒雙峰露長腿 「徵婚」　自爆渴望成家立室做人妻

娛樂 12:24 2023/06/15

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

希望快啲有好消息宣布！

前華姐冠軍余思霆自與朱敏瀚分手後，即使有追求者，但都暫不拍拖享受單身生活。

近日她在社交網上載多張美照，見她穿上白紗裙上陣，大晒無敵「導彈胸」，加上單邊開高衩長腿，戰鬥格十足，令網民紛紛讚好。

【濠玩夏水禮】余思霆陳婉衡齊住歎按摩池　蘇韻姿唔識答問題：我係垃圾！

晒美照揭想結婚

而且，她更感性發文表示渴望成家立室：「從來就不愛被綁住的我，總覺得這樣自己才能飛的更高。但還是會想要有一個屬於自己的家！」

她續指一生的承諾從來不易：「有的時候承諾都只是兩個字，直到真的實現了才有意義，也許我曾經離的如此靠近，也繼續相信會有那麼一天，你的夢想又是什麼？」

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選美入行

余思霆於2016年參與《紐約華裔小姐競選》獲冠軍、最上鏡小姐、網上最受歡迎小姐、最佳晚裝演繹獎。其後代表紐約參加《2017年度國際中華小姐競選》再度奪得冠軍，之後加入TVB成合約藝員。

曾與朱敏瀚相戀

最為人熟知的戀情莫過於與TVB上位小生朱敏瀚，於2019年因拍攝劇集《好日子》撻着，二人拍拖3年多，更愛得甜蜜，不時在社交網大方放閃。

可惜，因女方常回台工作令他們聚少離多，最終戀情3年情止步，令人婉惜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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