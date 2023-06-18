【父愛如山】女兒成年後卻確診自閉錯失黃金治療期 樂觀爸爸陪女兒跨越每個難關

家有自閉症孩子，為人父母要經歷的考驗更多。現年29歲的自閉症青年珈汶自小體能差，反應也較其他小朋友慢及動力低，性情也較孤僻和固執，父母曾求醫多年未能找出原因，直至成年才被診斷為自閉症。即使女兒先天不足，亦比別人慢了20多年才得到訓練，但珈汶的爸爸陳先生對女兒愛護有加。

曾經有段時間女兒與媽媽關係較差，陳先生用了多年時間調解，母女關係近年終於逆轉；本來體能差的她跑十分鐘便氣喘，後來得到爸爸的鼓勵和陪伴，成功挑戰馬拉松10公里。即使起步落後多年，仍可慢慢地進步，陳先生寄望女兒成為一個善良有貢獻的人。珈汶2017年加入了協康會的青年服務後，得到各種培訓，如獨立生活技巧，她又學會理財及儲蓄，更於協康會的幼兒中心擔任助理，立志服務SEN孩子。

確診過程漫長轉折

珈汶自小體能弱，幼稚園時反應比人慢，常常自己一個，不懂跟其他人交流，小四時一次感冒看醫生，醫生發現珈汶眨眼頻密，不說話時嘴巴常不自主郁動，做腦掃瞄後沒有異樣，只建議父母多跟孩子互動。

就讀主流學校的珈汶，中學生活不算太多欺凌，有一次可能因為沒有同伴，在學校忽然大哭了很久，後來學校安排了學生領袖陪伴珈汶，幫助她適應。珈汶中學畢業後，升讀高級文憑後，大專課程的學習模式講求靈活、自主，令她更大壓力，變得更孤僻及失去動力，爸爸帶她去看私家精神科醫生，醫生建議停學一年，及後由社工轉介她到協康會參加青年支援服務，經轉介再到精神科求診，終於發現珈汶有自閉症。

珈汶的自閉症特性，有時也讓爸爸很頭痛：「她試過八號風球時堅持去參加童軍活動，有時會一日內漫無目的出街十多次，每次十多分鐘便回家，阻止不到她這些行為。」陳先生明白女兒先天不足，但她一直都單純乖巧，從小都跟她說道理，珈汶都銘記於心，爸爸常教她要做一個善良的人，所以珈汶閒時喜歡做義工，也喜歡小朋友，目前於協康會特殊幼兒中心工作，希望服務SEN小朋友。

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調解多年母女關係破冰

陳先生育有一女一子，他坦言自己用8成心力去照顧女兒，難免會忽略幼子：「珈汶一出世已比別人慢，我會特別關顧她較多，幸好細佬好懂性，不會責怪我偏心。」

雖然女兒在成年才確診自閉症，遲了廿多年才得到訓練，但陳先生一直用百般耐性鼓勵珈汶，例如鼓勵她做運動改善體能，更親自陪伴女兒去跑步，她由以前跑十分鐘已沒有氣力，後來都可以跑到半小時，體能大有改善，更兩度成功挑戰馬拉松10公里。

爸爸的陪伴令女兒信心及動力都有所改善，曾有段時間珈汶跟媽媽關係差，覺得媽媽偏愛弟弟，陳先生年來都嘗試做調解角色。後來有次媽媽大病，爸爸再勸女兒跟媽媽和好，用了近兩至三年時間，兩母女關係終於破冰。

學會理財儲錢請家人旅行

珈汶在5年前開始參加協康會的青年服務，令她待人處事也進步了，也不再像以前一般害羞，更獲機會安排於台上表演，令她很享受。在協康會受訓期間，珈汶學習獨立生活技能，例如學了理財技巧，養成了良好儲蓄習慣，不但會給父母家用，更出錢請家人去旅行。

珈汶去年亦參加了由協康會言語治療師帶領的工作坊，與其他青年組員合力為機構的特殊幼兒製作STEM教材，由12位自閉症青年合力製作幼兒教材，參與構思、製作及成果分享，珈汶參加工作坊後，社交溝通有了改善，多了考慮別人感受，這是她以往所缺乏，現在也慢慢進步。

提到對女兒日後的期望，樂觀的他笑說：「我沒有太擔心她日後的生活，現在能賺錢就打好經濟基礎，到中晚年她可以做喜歡的老人院義工，也是一個不錯選擇，我深信她的善良性格，去到哪裡都有她發揮地方。」

父親節將至，陳先生的願望是一家人平安，希望珈汶做個善良的人。

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責任編輯︰王明芳