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【海賊王】真人版《ONE PIECE 》大崩壞　Netflix 6月18日宣布上架日期

休閒消費 12:53 2023/06/15

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

2016年開始籌備，由原作尾田榮一郎監修的真人版《ONE PIECE》終於今年Netflix上架，不過一直只聞樓梯響，相信會在18/6 在巴西舉行的TUDUM A GLOBAL FAN EVENT宣布！（圖片：Netflix、Tedi Animation）

由2022年1月到8月，拍足大半年的真人版《ONE PIECE》（海賊王）鐵定今年於Netflix上架，年初公開部份幕後花絮和劇照後，官方一直保密工夫做到足，搞到不少動／漫迷又愛又恨！直到上月尾官方再發布一張以前進號為主角的海報，走樣度超強搞到唔少粉絲大喊「大崩壞」!

查實這部自1997年《週刊少年 Jump》漫畫雜誌開始連載，由尾田榮一郎作畫，被評為日本史上最經典的少年熱血漫畫，1999年已開始動畫化。而此真人版影集由2016年開始籌備，由尾田榮一郎親自監修的真人版《ONE PIECE》鐵定今年Netflix上架，不過一直只聞樓梯響未有確實日期。

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今日網上亦瘋傳草帽海賊團5位主角的自拍照，不少粉絲見到突然有種心安感覺，大讚：「其實還原度算很高了！」。筆者只係有點奇怪明明卓洛是綠色頭髮、山治頭髮又短咗咁多、還有索柏又怎樣形式出現呢？Any肥，各位粉絲捕定6月18號在巴西舉行的「TUDUM A GLOBAL FAN EVENT」等官方宣布上架日期啦！

記者：黃鑑江

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