【父愛如山】女兒腎功能衰退要靠洗腎續命 76歲爸爸克服抑鬱症捐腎救女

▲ 爸爸克服抑鬱症捐腎救女。

父愛如山，新加坡一名女子患先天性多囊腎病，年輕時曾接受首個腎臟移植，可惜由於超過「使用期限」須再換腎，否則可能只能再活9年。76歲爸爸為了讓女兒活下去，克服抑鬱症和對看醫生的恐懼，配對成功後為愛女捐腎，讓女兒重獲新生。

綜合新加坡傳媒報道，管慧琳在25歲時被診斷為患有多囊性腎病，她幸運地獲得腎臟移植延續生命，並與丈夫組織家庭。不過，她的腎功能前年再次衰退至只有3成功效，醫生再次建議她再次換腎，否則可能平均壽命只剩下9年，並要靠洗腎來維持生命。

再次接受腎臟移植難度頗高，管慧琳表示，媽媽也患有腎病，丈夫的血型不匹配無法捐腎，76歲的爸爸則配對成功，身體情況也適合捐腎。不過，管爸爸患有輕度抑鬱症，他不時會焦慮和失眠，最近3年要靠藥物來控制病情，更加恐懼去求醫，但為了救回女兒的性命，他決定克服抑鬱症及求醫的恐懼。。

那是我的女兒，不管怎樣我都要救她，給她過正常的生活。現在她不需要洗腎，我盡了我的責任。

接受電療克服抑鬱症

新加坡國大醫院心理醫療科部門主任兼高級顧問醫生徐銀鷹表示，他們原本調整管爸爸的藥物份量但不果，最後決定用電休克療法。為了救回女兒的性命，管爸爸克服對進出醫院及求醫的恐懼，挺過了長達1年的治療，期間他不能用手機與外界聯絡，只能靠妻子每日探訪並與女兒視頻通話。去年8月10日，他終於在國立大學醫院器官移植中心，成功為女兒捐出一個腎臟。

手術相當順利，管慧琳和管爸爸都恢復良好，她很感激爸爸對自己的付出，

我的第一次和第二次生命，都是爸爸給的。希望爸爸身體健康，可以和我們一起去走走，過幸福生活，我愛我的爸爸。

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責任編輯︰王明芳