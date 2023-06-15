【為善最樂】世界難民日慈善電影節　換領電影節通行證助難民學生就學【內附連結】

▲ 《陌路領航員》劇照。(機構提供)

每年6月20日為「世界難民日」，為響應及支持全球難民工作，聯合國難民署於期間舉辦「慈善難民電影節」等活動，讓大眾透過鏡頭窺探難民真實生活，引領觀眾從新角度認識難民議題，讓難民可以重建生活。

今年第十六屆「慈善難民電影節」將於6月16日至7月10日舉行，精選了4套網上電影及短片， 藉此在宣揚「為被迫流離失所者點亮希望：一個時刻包容難民的世界」訊息的同時，也為難民學生提供學習支援。

本屆電影節反映難民實況的電影中，有兩部更是獲得殊榮之作。主題紀錄片《陌路領航員》，講述露絲瑪莉於悉尼協助一群脆弱的移民女性，她們由被孤立到獲得當地人士接納，並共融於社區的故事。

《飢餓病房》紀述了兩名醫務人員，於充滿衝突的也門境內的治療哺育中心，拯救了一群在饑荒邊緣中掙扎兒童的生命。除了糧食及食水危機，難民亦要面對氣候極端變化而不斷流徙。

▲ 《氣候無界限》電影海報。(機構提供)

《氣候無界限》展示那些本已生活在極嚴峻環境下的人士，他們為要應對新的氣候，被迫另覓居所。

第四部《巴黎星空下》是唯一的劇情片，電影拍攝有關貧困的女主角在巴黎街頭發現了與母親失散的布吉納法索男孩蘇力，在貧乏資源下，他們共同展開尋母的流離失所之旅。

本年度「慈善難民電影節」的門票收益將用於支援「高瞻遠矚」教育項目，項目將資助DAFI（愛因斯坦德國學術難民倡議）難民獎學金計劃，為世界各地合資格的難民學生提供高等教育。

大眾可以透過電影節專頁捐款$295，便可換領一張「電影節通行證」，在電影節期間於網上隨時隨地觀看全部4部精選電影。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

慈善難民電影節2023

日期：6月16日（星期五）至 7月10日 （星期一）

放映平台：watch.refugeefilm.hk/refugeefilm

記者：李越樺