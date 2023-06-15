【過分迷信】女兒感冒發燒奶奶阻睇醫生要招魂 媽媽嬲爆：別那麼迷信好嗎？

▲ 病向淺中醫，有病梗係睇醫生啦！

病向淺中醫，有病當然是睇醫生啦！台灣1名媽媽昨日(14日)在網上發文，勁呻有個迷信奶奶，她表示女兒感冒發燒，更不停咳嗽及流鼻水，她欲帶女兒睇醫生，卻遭奶奶阻止，更要求帶女兒去招魂，台媽嬲爆：「別那麼迷信好嗎？」

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該名台媽昨日在facebook群組的爆料公社發帖，她表示女兒感冒了幾天，還反覆發燒，更不停咳嗽跟流鼻水，她要帶女兒睇醫生卻遭奶奶阻止，

我婆婆(奶奶)竟然跟我說：『不准帶去看醫生，醫院都是細菌，我帶她去收驚就好了，你老公小時候感冒我也都帶去收驚，收一收就好很多了！』

最後台媽嬲爆地反駁奶奶，「別那麼迷信好嗎？感冒還是要看醫生吃藥才會好！」

貼文一出，網民也覺得樓主的奶奶過份迷信，著樓主一定要帶女兒睇醫生，「等你婆婆哪天也生病，也跟她說不准去看醫生，醫院都是細菌，去收收驚就好了」、「老人的錢最好騙，這種神棍的話也信！喝了符水就能刀槍不入」、「還是去看醫生，什麼時代了，還怎麼迷信」，有網民更叫樓主直接回她，「妳就是這樣，搞死家裡的其他成員？」

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責任編輯︰王明芳