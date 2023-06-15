【外宿驚魂】男子洗浴中心過夜慘遭同性猥褻　隔日被告知對方有愛滋病

▲ 男子洗浴中心過夜慘遭同性猥褻，隔日被告知對方有愛滋病

在外過夜要小心！內地一名男子在網上分享經歷，指自己到湖南長沙旅遊，在當地一間洗浴中心休息時被另一名男子猥褻。男子事後報警處理，指經過協調獲賠1,200元人民幣（約港幣1,300元）和解。但最讓人意想不到的是，警方隔日告知事主，該名男子患有愛滋病。

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綜合內地媒體報道，當事人徐先生6月9日晚上在一間名為「湯田溫泉生活館」的洗浴中心休息，約11時左右睡著。網上流傳的影片顯示，在10日凌晨2時36分，一名男子拿著手機走到洗浴中心休息區一個隔間內，拉開簾子觀察了一下之後便直接爬了進去。

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徐先生憶述：「當晚感覺有人吹我的下體，就醒了」，然而不知是否身體不適，他驚醒後沒有力氣追出去，涉事男子當下成功逃跑。10日上午，徐先生聯絡前台調取監控影片，並選擇報警。警方在當日晚上拘捕該名男子，經調解後，對方向他賠償人民幣1,200元（約港幣1,300元）進行和解。

對於為何決定和解，徐先生就在影片留言處解釋：

和解是因為不夠判（刑），外地人到這裡來不可能有那麼多時間停留在這裡，處理這個事情。

然而事發隔天，警方聯絡徐先生，告知涉事男子患有愛滋病。他之後前往醫院進行檢查，但醫生告訴他病情有潛伏期，現在查不出來，需要留意自己的身體狀況，隨時檢查。

涉事洗浴中心回應內媒查詢時表示，事件已交由警方處理，「我們也有專門負責人處理此事，和當事人對接協商」。此前亦有工作人員回應媒體，指中心日常都有人員巡視，但不能保證每個客人都正常。

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責任編輯：羅嘉欣