【不倫戀】丈夫「戴帽」後露面拋一句回應　廣末涼子道歉信挽民心：不過是一埸婚外情

▲ 廣末涼子道歉信成功挽同情。

日本女星廣末涼子驚爆背丈夫「Candle JUNE」井筒順，偷食米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作大搞「雙重婚外情」。

由初時雙雙否認，女方再發聲明公開道歉：「我輕率的行為，令大家造成困擾，我誠心道歉。如部分周刊報道，我與鳥羽先生的關係就是報道所述，令他的家人痛苦，實在非常抱歉。」

她表示孩子已理解這件事，她也向他們直接道歉。同時，也表示因這次事件為自己的演藝事業留下污點，會好好思考接下來的人生。

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道歉信挽同情

爆料日媒《週刊女性》繼續追擊，公開二人不倫偷情日記，內容赤裸露骨，當中包括「請讓我舒服」、「24小時都想抱著你」、「打從心底深深地想要你」等。

雖然如此，但廣末涼子親筆道歉信成功獲得不少人支持。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在社交平台分析，指「風向」有變，大眾漸漸由批評轉為同情，關鍵在於廣末涼子道歉的態度誠懇。

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他發現網上開始出現一些「她的家庭其實並不幸福」、「她從小就在演藝圈裡當明星被追捧、並不是很了解社會的險惡」等聲音。

亦有不少網民認為這不過是一場婚外情，但因為她是有名的公眾人物才成為大事件：「不過是一埸婚外情，她付出的代價或許太大了。」

廣末涼子被爆派帽偷食斷正 丈夫井筒順首回應事件火藥味濃

▲ 丈夫井筒順露面拋下一句回應。

井筒順露面回應

而廣末涼子丈夫井筒順繼日前首度發聲，稱將會「好好做個了斷」後。

昨日（6月14日）離開位於東京工作室時，被日媒追問有關太太出軌事件，二人對未來可有作打算，井筒順臉上露出沉重表情，拋下一句「我沒有回應」便迅速上車離去。

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