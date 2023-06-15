【開心速遞】「Bonnie」逛名店試身遇不快經歷 林凱恩：沒必要傳播負能量
娛樂 15:20 2023/06/15
TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「Bonnie」林凱恩在連卡佛購物時遇到不友善的對待，在專櫃試身的她被服務員的負面情緒影響，令她最終連購物的心情也失去了。
林凱恩於IG訴說不快事件，並標籤了連卡佛。
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林凱恩IG撰文抒發感受
林凱恩於IG發布限時動態，並寫道：
別被情緒牽著走 別把垃圾掉給他人
在連卡佛的專櫃試身 受到的不友善對待
令我更加明白到負面情緒有多影響心情
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她續說：
可能服務業人手不足 時間長壓力大
但每個人也同樣面對著不同的壓力
既然選擇了自己的崗位
我們不是應該笑著面對生活嗎
沒必要把讓人難受變成服務宗旨
互相尊重以禮待人可以解決很多溝通引發的問題
開心的一天就這樣沒有了 連購物的心情都沒有了
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她希望大家不要傳播負能量，
可以不用有滿滿的正能量，但沒必要傳播負能量
假若香港有多一點愛，我們也會快樂多一點
#笑一笑世界更美妙 #我們都在成長
@lanecrawford
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撰文 : TOPick柴犬出動