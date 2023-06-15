【開心速遞】「Bonnie」逛名店試身遇不快經歷　林凱恩：沒必要傳播負能量

▲ 林凱恩逛連卡佛時遇到不快經歷。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「Bonnie」林凱恩在連卡佛購物時遇到不友善的對待，在專櫃試身的她被服務員的負面情緒影響，令她最終連購物的心情也失去了。

林凱恩於IG訴說不快事件，並標籤了連卡佛。

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林凱恩IG撰文抒發感受

林凱恩於IG發布限時動態，並寫道：

別被情緒牽著走 別把垃圾掉給他人 在連卡佛的專櫃試身 受到的不友善對待

令我更加明白到負面情緒有多影響心情

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她續說：

可能服務業人手不足 時間長壓力大

但每個人也同樣面對著不同的壓力

既然選擇了自己的崗位

我們不是應該笑著面對生活嗎

沒必要把讓人難受變成服務宗旨

互相尊重以禮待人可以解決很多溝通引發的問題

開心的一天就這樣沒有了 連購物的心情都沒有了

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她希望大家不要傳播負能量，

可以不用有滿滿的正能量，但沒必要傳播負能量

假若香港有多一點愛，我們也會快樂多一點 #笑一笑世界更美妙 #我們都在成長

@lanecrawford

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