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【開心速遞】「Bonnie」逛名店試身遇不快經歷　林凱恩：沒必要傳播負能量

娛樂 15:20 2023/06/15

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

林凱恩逛連卡佛時遇到不快經歷。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「Bonnie」林凱恩在連卡佛購物時遇到不友善的對待，在專櫃試身的她被服務員的負面情緒影響，令她最終連購物的心情也失去了。

林凱恩於IG訴說不快事件，並標籤了連卡佛。

【香港小姐】與林凱恩+鄺潔楹約會相聚　前東張女神郭嘉文近照曝光

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林凱恩IG撰文抒發感受

林凱恩於IG發布限時動態，並寫道：

別被情緒牽著走 別把垃圾掉給他人

在連卡佛的專櫃試身 受到的不友善對待
令我更加明白到負面情緒有多影響心情

【隱形戰隊】《開心速遞》Bonnie挑戰新角色性情大變　林凱恩性感演出+情緒崩潰成焦點【多圖】

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她續說：

可能服務業人手不足 時間長壓力大
但每個人也同樣面對著不同的壓力
既然選擇了自己的崗位
我們不是應該笑著面對生活嗎
沒必要把讓人難受變成服務宗旨
互相尊重以禮待人可以解決很多溝通引發的問題
開心的一天就這樣沒有了 連購物的心情都沒有了

最新影片推介：周吉佩專訪

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她希望大家不要傳播負能量，

可以不用有滿滿的正能量，但沒必要傳播負能量
假若香港有多一點愛，我們也會快樂多一點

#笑一笑世界更美妙 #我們都在成長
@lanecrawford

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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