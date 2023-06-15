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【亂擠暗瘡】男子擠破暗瘡鮮血狂流1小時　用400張紙巾止血面青口唇白

健康 13:36 2023/06/15

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男子擠破暗瘡鮮血狂流1小時，用400張紙巾止血面青口唇白。

亂擠暗瘡後果可大可小。四川成都一名男生早前擠破臉上暗瘡後，流血不止近1個小時，鮮血甚至從傷口噴射出來，表示用了1包400張的紙巾的才把血止住。

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據《白鹿視頻》報道，該名瞿姓男生周一（12日）與朋友吃飯時，覺得臉上有點癢便隨手一抓，結果把暗瘡擠掉，隨後傷口開始流血。他憶述，最初像一條線般流出來，後來出血量增多，愈流愈多，一度「噴射」出來，最後一點一點往外冒血。

瞿男指，最初覺得有點新奇，但後來眼見流血不止，感到相當恐慌，所幸出血慢慢減少。而過程中用了一包400張的紙巾，經過約1小時才把血止住，他的臉色亦變得蒼白，表示再也不敢亂擠暗瘡。

影片引起網民熱議，不少留言表示，「碰到動脈了？」、「是不是血管瘤？我之前也以為是痘痘，擠破了一次，按了半個小時才止住血」。

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男子擠暗瘡後引發血管瘤

《山海視頻》過去曾報導，福建寧德一名男子擠破臉上暗瘡，暗瘡其後凝固成一个血痂，他用針刺破後鮮血狂流，最終被醫生診斷為血管瘤。

廣藥大附一院皮膚科醫生鄧婉瑩解釋，男子的血管瘤並非暗瘡，只是疾病表現為暗瘡形態。鄧醫生表示，暗瘡是一種慢性炎症性皮膚病，好發部位在面部、上胸、背部等油脂分泌較多的位置。

鄧醫生強調，不建議自行擠壓暗瘡，以免帶來新的感染，並導致膿液擴散到毛囊周圍的組織，加重炎症。

鄧醫生又指面部存在「危險三角區」，這個區域的血管很多都連接著腦部。不當的擠壓有可能會導致細菌進入腦內，發生嚴重感染。

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責任編輯：羅嘉欣

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