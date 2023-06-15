【47人初選案】 鄭達鴻供稱譚文豪想以否決所有議案作籌碼　法官質疑公民黨想「夾人」

▲ 認同公民黨理念「一國兩制下為港人服務」，鄭達鴻稱曾於區議會支持建制派提出撥款。（曾耀輝攝）

民主派初選案今（15日）續，吳政亨一方的案情已完結，時任公民黨成員，被告鄭達鴻出庭作供。鄭憶述，同黨時任立法會議員譚文豪曾指，因坊間有人用否決預算案作為爭取五大訴求的籌碼，與其「俾人夾」，不如用否決所有議案作為籌碼去爭取五大訴求。法官質疑公民黨想「夾人哋」而非「俾人夾」，鄭則指譚認為黨「企喺呢個位置，就點都唔怕俾人夾」。

法庭今早裁定吳政亨一方的電郵及受訪錄音可以混合式供詞（mixed statement）性質呈堂。被告鄭達鴻隨後出庭作供。

鄭供稱，他在2012年修畢理工大學的社會政策及行政學士課程，在學期間曾到內地交流，亦曾在公民黨九龍西支部實習。惟鄭指，在實習時協助區議會選舉期間，感到該黨候選人不夠貼地，沒放足夠時間及心力服務基層市民。鄭稱，他出於同意公民黨的理念是在一國兩制下為港人服務，以及堅持專業價值，故在2012年底加入該黨任地區發展主任。

鄭稱，他在2015年當選東區區議員，在2019年連任。鄭稱，他在區議會上雖與建制派在政治方面針鋒相對，但民生議題上會互相合作，自己曾支持由建制派提出的撥款，如青年京劇活動及資助東區足球隊。鄭表示，在表決撥款時，會審視撥款對東區居民的利弊。

鄭稱，黨內的決策架構包括執委會及黨團，自己在2018年底至2020年底任政策倡議執委，但鄭指黨團凌駕執委會，有些事是黨團決定後再由執委會象徵式通過，形容執委會有如橡皮圖章。鄭又稱，即使有人表達強烈意見，但永遠不能說服最高權力決策者。法官李運騰問及鄭，會否形容執委會有民主，鄭稱不會。

被問到參加初選的原因，鄭稱坊間有民調指民主派支持者只會支持初選勝出者，認為自己要參加正式選舉就必須參加初選。法官陳慶偉直言第一次聽到民調的事，質疑是否真有其事，鄭稱有。

鄭憶述，在2020年3月中，時任立法會成員兼地區發展執委譚文豪稱有重大事情與大家溝通，召開了一個關於立法會選舉的籌備會議。鄭引述譚稱，坊間有人用否決預算案作為爭取五大訴求的籌碼，與其遲早「俾人夾」，「不如自己衝出嚟去得盡啲，用否決所有議案作為籌碼去爭取五大訴求」。法官陳慶偉指，公民黨想「夾人哋」，而非「俾人夾」。鄭否認譚想「夾返人哋」，而是當黨表態後，便不用怕「俾人夾」。

鄭稱，他在會上表明反對，指黨的支持者是理性中產，沒理由「分一塊本土派嘅餅」。當譚及楊岳橋一意孤行時，自己曾問「可唔可以唔好去到咁盡」，惟譚及楊最終仍執意在3月25日召開記者會，並決定了記者會的發言是有關否決一切議案以爭取五大訴求。

惟鄭表示，黨在會上對於否決預算案或所有議案沒有統一立場，記者會上言論對個別黨員亦不具約束力。鄭稱，他應楊邀請以區議會及潛在立法會候選人身分出席記者會，他在會上沒發言，只舉起印有登記做立法會選民的紙牌，不同意譚及楊的發言。

聆訊明（16日）續。

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記者：陳曉欣