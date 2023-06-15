【47人初選案】鄭鴻達供稱認同公民黨理念　曾於區議會支持建制派提出撥款

▲ 認同公民黨理念「一國兩制下為港人服務」，鄭達鴻稱曾於區議會支持建制派提出撥款。（曾耀輝攝）

民主派初選案今（15日）續，吳政亨一方的案情已完結，時任公民黨成員，被告鄭達鴻出庭作供。鄭供稱，在2012年入黨因同意公民黨的理念是在一國兩制下為港人服務。鄭指，其區議會生涯雖與建制派針鋒相對，但在民生議題上會合作，他曾支持建制派提出的撥款。

法庭今早裁定吳政亨一方的電郵及受訪錄音可以混合式供詞（mixed statement）性質呈堂。被告鄭達鴻隨後出庭作供。

鄭供稱，他在2012年修畢理工大學的社會政策及行政學士課程，在學期間曾到內地交流，亦曾在公民黨九龍西支部實習。惟鄭指，在實習時協助區議會選舉期間，感到該黨候選人不夠貼地，沒放足夠時間及心力服務基層市民。鄭稱，他出於同意公民黨的理念是在一國兩制下為港人服務，以及堅持專業價值，故在2012年底加入該黨任地區發展主任，由基層草根出發，藉地區工作為黨提供更多貼地的聲音。

鄭稱，他在2015年當選東區區議員，在2019年連任。鄭稱，他在區議會上雖與建制派在政治方面針鋒相對，但民生議題上會互相合作，自己曾支持由建制派提出的撥款，如青年京劇活動及資助東區足球隊。鄭表示，在表決撥款時，會審視撥款對東區居民的利弊。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣