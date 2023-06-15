【腦退化】腦退化媽媽鍾意派錢畀陌生人 半夜揸鉸剪衝入房令女兒心力交瘁

▲ 《幸運是我》劇照。

精神健康問題，人人都有潛藏危機，例如壓力、意外，甚至腦內有阻塞或缺少任何物質，都可能引發一啲情緒變化。

先唔講其他原因，淨係腦退化所引發嘅情緒變化，我身邊都有好幾個案例。我有位台灣女朋友，佢媽咪因為腦退化，時刻鍾意派錢畀陌生人，唔係時時㩒得住佢呢個「壯舉」。之後佢性格再發生變化，晚上半夜會走去我朋友房間企喺度，有好多次仲揸住把鉸剪，我朋友真係好驚，會鎖門瞓覺。

我媽咪之前都因為腦退化而時時有幻覺。試過工人姐姐趁佢瞓晏覺，好快去超市買嘢，返到屋企見到有警察喺度，原來我媽咪打電話報警，話床上有150萬元突然唔見咗！警察打畀我，我要同佢哋解釋媽咪有腦退化，麻煩咗佢哋。所以之後當無人睇住媽咪時，我要叫工人姐姐掹走個電話插蘇。

我媽咪甚至曾突然間好唔鍾意佢個工人姐姐，話佢帶男人返屋企。媽咪有一晚半夜12點幾趁工人姐姐瞓咗，自己一個人出街，後來我突然接到電話，有位便利店女士打電話畀我，嚇得我半死，即刻叫醒我屋企兩個工人姐姐同我去搵佢。當我見到佢時，佢仲要嬲過我，話因為佢屋企多咗個男人，當然大家都知係佢嘅幻象，我喺佢屋企裝晒CCTV，時刻check住佢嘅狀況，但係一有電話響我就會好緊張，唔知道又發生乜嘢事。

我相信如果屋企有腦退化患者，呢啲情況真係見怪不怪，有好多照顧者都係心力交瘁。所以，希望日後社會可以畀多啲精神健康資訊及支援，等大家可以知多啲，做得好啲。

原文刊於《晴報》，原題為照顧腦退化患者不易