【夫妻相處】人妻不忿被指在家不做事罷工兩日 丈夫難忍凌亂終道歉

▲ 人妻不忿被指在家不做事，「罷工」離家出走兩日，丈夫難忍凌亂終道歉。（影片截圖）

要珍惜不用你做家務的人啊！一對夫婦因家務分配起爭執，老公一句「在家不做事」激怒人妻，人妻直接離家兩天，真的甚麼家務都不做，回家後發現滿地狼藉，立即忍笑拍片把事件分享到社交媒體TikTok，意外引起網民關注。

綜合外媒報導，外國網紅琳賽（Lindsay Donnelly）與老公結婚多年，二人育有兩名孩子，一直相處融洽，但一提到有關家務問題時，雙方就容易起爭執。近日，琳賽因被老公責備在家不做事，她一氣之下相約朋友外出遊玩兩天。兩天後回到家，用過的衣物、沒有清洗的的餐具、玩完的玩具滿佈家中地下、沙發、櫃頂等每個角落，家中凌亂無比。

最新影片推介︰

影片引起過兩萬網民討論，大家都指責琳賽老公的不是，「希望他公開道歉」、「就是要讓他知道家中不是會自己變得乾淨的」、「要離婚吧……」。事後，琳賽邀請老公一起拍片，告知他自己拍片紀錄而且影片在網上爆紅一事，影片中亦強調夫妻兩人一直甜蜜相愛，事發當天兩人曾因其他事吵了一架，導致雙方互相鬧脾氣才會發生爆紅影片中的事。不過，琳賽老公也有在鏡頭前向妻子致歉，承認自己做錯了。琳賽在向網民講述事件的過程中，琳賽老公一直在旁觀望，寵溺甜笑。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳