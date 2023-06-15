  • 29°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夫妻相處】人妻不忿被指在家不做事罷工兩日 丈夫難忍凌亂終道歉

親子 17:19 2023/06/15

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

人妻不忿被指在家不做事，「罷工」離家出走兩日，丈夫難忍凌亂終道歉。（影片截圖）

要珍惜不用你做家務的人啊！一對夫婦因家務分配起爭執，老公一句「在家不做事」激怒人妻，人妻直接離家兩天，真的甚麼家務都不做，回家後發現滿地狼藉，立即忍笑拍片把事件分享到社交媒體TikTok，意外引起網民關注。

綜合外媒報導，外國網紅琳賽（Lindsay Donnelly）與老公結婚多年，二人育有兩名孩子，一直相處融洽，但一提到有關家務問題時，雙方就容易起爭執。近日，琳賽因被老公責備在家不做事，她一氣之下相約朋友外出遊玩兩天。兩天後回到家，用過的衣物、沒有清洗的的餐具、玩完的玩具滿佈家中地下、沙發、櫃頂等每個角落，家中凌亂無比。

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】拆解產後紮肚修身10大迷思　星級紮肚師教揀合適紮身療程

影片引起過兩萬網民討論，大家都指責琳賽老公的不是，「希望他公開道歉」、「就是要讓他知道家中不是會自己變得乾淨的」、「要離婚吧……」。事後，琳賽邀請老公一起拍片，告知他自己拍片紀錄而且影片在網上爆紅一事，影片中亦強調夫妻兩人一直甜蜜相愛，事發當天兩人曾因其他事吵了一架，導致雙方互相鬧脾氣才會發生爆紅影片中的事。不過，琳賽老公也有在鏡頭前向妻子致歉，承認自己做錯了。琳賽在向網民講述事件的過程中，琳賽老公一直在旁觀望，寵溺甜笑。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【兩性關係】人妻出軌搭上窮男棄年薪300萬老公離婚 數月後列出3原因乞求復合
14:35 2023/06/12
【兩性關係】人妻出軌搭上窮男棄年薪300萬老公離婚 數月後列出3原因乞求復合
【夫妻關係】港夫婦性生活不協調　老婆恨生仔︰見人大肚我心唔舒服
09:30 2023/06/11
【夫妻關係】港夫婦性生活不協調　老婆恨生仔︰見人大肚我心唔舒服
【夫妻關係】夫妻南非工作誕女長大膚色變黑　老婆染愛滋揭不忠
11:37 2023/06/10
【夫妻關係】夫妻南非工作誕女長大膚色變黑　老婆染愛滋揭不忠

你可能感興趣

【兩性關係】人妻出軌搭上窮男棄年薪300萬老公離婚 數月後列出3原因乞求復合
14:35 2023/06/12
【兩性關係】人妻出軌搭上窮男棄年薪300萬老公離婚 數月後列出3原因乞求復合
【夫妻關係】港夫婦性生活不協調　老婆恨生仔︰見人大肚我心唔舒服
09:30 2023/06/11
【夫妻關係】港夫婦性生活不協調　老婆恨生仔︰見人大肚我心唔舒服
【夫妻關係】夫妻南非工作誕女長大膚色變黑　老婆染愛滋揭不忠
11:37 2023/06/10
【夫妻關係】夫妻南非工作誕女長大膚色變黑　老婆染愛滋揭不忠
網絡熱話 社交平台 兩性關係 夫妻之道

最高瀏覽

【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲
16:34 2023/06/14
【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲
【提高警覺】元州邨單位遭賊人開閘爆竊　住戶痛失畢生積蓄驚見屋內1物移位極心寒
13:35 2023/06/14
【提高警覺】元州邨單位遭賊人開閘爆竊　住戶痛失畢生積蓄驚見屋內1物移位極心寒
《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
11:02 2023/06/14
《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親