【父親節】受狄龍影響教女曾打斷藤條 嚴父譚俊彥極顧家：我眼裡只有family

▲ 譚俊彥受爸爸狄龍影響成嚴父，也是一個正氣顧家好男人。

正氣、禮貌杉杉的譚俊彥(Shaun)，受爸爸狄龍影響沿用嚴格育兒經，自稱嚴父的他教育子女，講求規矩、禮貌，更不比狄龍手軟，他曾試過重手打斷藤條，令女兒留下陰影。對於餐桌禮儀譚俊彥更尤其注重，食飯時禁止子女「飛象過河」，討厭子女浪費食物，嚴格程度有時連狄龍也忍不住開聲，叫譚俊彥收火！

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現年42歲的譚俊彥育有一對子女，身為狄龍之子，爸爸給世人的印象就是「大俠」、正氣凜然的英雄，狄龍回到家中也是嚴父。Shaun坦言：「小朋友同你嘅相處係一塊鏡，你係點，佢好快就跟咗你。」，或許這個說話就是他的寫照，當他自己做了爸爸，他教仔女也受爸爸影響，相當嚴格。

自稱嚴父的Shaun試過用很多方法教育子女，也試過重手打斷藤條，令女兒留下陰影，

我試過用藤條打落張枱度，點知重手咗，藤條斷咗，其實我唔係話好大力，我一拍就斷咗，但呢樣嘢對我個女一路都有個陰影。

女兒雖然有陰影，但未有因此驚了爸爸，反而兒子的行為令Shaun害怕，

我好怕浪費食物，令到個仔好驚，係咁食、係咁食，我話：「唔緊要，你食唔晒要出聲」，佢調返轉(去做)，呢個全部都係一個溝通嘅問題。

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著重餐桌禮儀

Shaun很著重一家人一起吃飯，特別注重子女的「餐桌禮儀」，絕不容許小朋友在飯枱上玩，食物要趁熱食，不能食到四周都是，更不可以飛象過河，他坦言子女這些行為，令他控制不了自己的情緒，必會管教。

某程度上嘅少少嚴格係啱，好過佢出到去社會做嘢，先俾人評價為一位「冇禮貌」或「冇家教」嘅小朋友，呢一點我會嚴厲少少。

Shaun的嚴格程度絕不比爸爸遜色，不過狄龍心痛孫兒也忍不住開聲，叫他收火，

正常嘅，爺爺嫲嫲係寵壞啲小朋友，同埋係咁買禮物，我唔建議每次出街都買禮物，我成日教佢，你要將一個禮物送咗俾有需要嘅人，你先再買多一樣返嚟，如果太容易得到，就唔會珍惜！

太太也是虎媽

Shaun是嚴父，太太任祉妍也是虎媽，做事講原則、很有時間觀念，作為嚴父的Shaun五十步笑百步，指她教子女如軍訓。他舉例子，小朋友做功課，太太會擺定個鬧鐘計時，要他們在限時之內完成功課，

其實呢樣嘢對小朋友好，因為好多時候，你唔係唔識做，係喺度發夢，所以我都要感謝我太太有一個咁緊要嘅時間觀念。

只要完成功課，太太會給仔女「放break」，給他們一至兩個20分鐘的screen time，讓他們看喜愛的節目，

我會陪伴住佢哋一齊用，解釋俾佢哋聽，乜嘢係可以吸收，乜嘢係唔啱。

Shaun對仔女要求高，其實他對自己要求更高，「一係唔做，做就要做到最好！」，子女有時也會被他感染。他每朝7時許送完小朋友返學後，便會花一個鐘練琴、練結他及練歌，

其實7點幾到12點係冇嘢做，超市、商場都可能未開，嗰段時間就做自己想做嘅嘢，小朋友見到咪會跟住，覺得練習原來係正常㗎喎！所以佢哋喺鋼琴、朗誦嘅程度會好少少，我覺得係由自己做起。

雖然Shaun對仔女嚴格，但他絕對是一個負責任的好爸爸，除了工作外，他所有的時間都會放於家庭，

我眼裡面只有family，我覺得呢個family對我嚟講太緊要喇！

他明白以前教仔那套唔work，他嘗試改變自己，「資訊發達，小時候的他只會將很多事情埋藏於心，而現今新世代，感情可以說是「氾濫」，因為每一個人想到什麼，就利用社交平台抒發出來，但我們做父母的角色，是令子女找到平衡，懂得尊重，你可以話俾人聽你點諗，但最緊要係尊重別人。」

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為子女未雨綢繆

太太是全職媽媽，養家的重擔落在他身上，顧家的Shaun學懂未雨綢繆，皆因養一個小朋友400萬真的不足夠，

學費好貴，會為將來打算，萬一佢哋想出去讀書，學費更加貴，仲有生活費、保險，人成長之後就希望自己有嘅嘢都俾佢哋，我哋男人冇乜特別嗜好同虛榮，以前細個有試過、有買過，呢個階段最主要都以家庭為中心。

說到花費最大，Shaun竟然說是在食材上，因為「辛苦搵來食」！他會揀選一些比較好、比較新鮮的食材，寧願日日清，也不想浪費及不吃隔夜餸，每次都不會買太多，「你問我使錢使得去邊？多數都係去街市買餸。」

他憶起有日從加拿大回家，女兒想食pasta，他便下廚煮，

我唔覺得攰，我希望佢哋珍惜眼前食物，因為我試過一段時間日日食公仔麵，如果有我、太太或者係姐姐去煮新鮮嘅嘢俾你哋食，應該好知道『幸福』！

一家之主的責任很大，Shaun感恩父母沒有成為他的負擔，只跟他說：「所有我做嘅嘢，留咗俾你，你剩到落嚟俾你啲仔女！」

其實人就係咁，你過咗咁多年，你啲嘢帶唔走，到最後都希望俾下一代。

子女爭氣

24孝爸爸為子女辛苦養家，大女譚晴，細仔譚杺，也沒有令父母失望，兩個小朋友同樣在4歲那年，成功摘下全港朗誦比賽冠軍，有看過比賽的觀眾，也驚嘆他們聲線、台風，甚至手勢都做得非常好，

朗誦比賽可以培養到自信，佢哋上到台點樣去表達自己，同埋我哋都叫半專業演員，無論聲線、台風、兩文三語，自我介紹，會比人優勝少少，最緊要俾佢哋有呢個經驗，當然你睇到攞冠軍嗰啲，但亦都有好多次佢冇攞獎，返到去要檢討自己，點解今次冇做得比以前好呢？呢個亦都係一個好好嘅學習過程。

失落獎項要作賽後檢討，子女承受壓力不少，Shaun覺得作為家長要看孩子性格，而譚晴、譚杺可以承受這些壓力，很多人對著鏡頭就震，但女兒是人來瘋，愈多人就愈穩定，

每一個人天生都有佢嘅長處同短處，好似我咁，我天生做戲係冇咁好，我係全部靠後天不停練習，練返嚟，所以依著佢哋適合嘅嘢做，去培養佢哋。

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4個人食一碗公仔麵

曾經出現情緒低落，甚至抑鬱的Shaun坦言，當慣了被很多人圍著，attention在你身上時，收工返酒店卻對著四個角落，哪種唏噓容易令情緒起伏，不過自從有了這個family，負面情緒、抑鬱都消失了，更明白到有錢也未必買到快樂，他憶起有日放工回家好肚餓，於事煮了一個煎蛋公仔麵，

我女過嚟食一啖，我仔又食一啖，我老婆又話好似幾好食，哈哈！最後個麵冇晒，我同老婆講，「呢個就係我最開心！」原來4個人食一碗麵係咁開心，呢啲就係用錢買唔到囉！

寫信傳達愛意

不要看Shaun遺傳狄龍一副cool爆模樣，其實中學時期，他會寫信給爸媽表達愛意，

我摷返以前讀中學寄俾爸爸媽媽啲信，原來我係咁單純，咁sweet，會寫好掛住佢哋，你哋對我嚟講好緊要！每逢父親節、母親節，老師就話應該要向你父母express你嘅愛，我太太由細到大都好缺愛，我覺得依家反而係sweeet，母親節我拍緊《新聞女王》，仔女喺屋企塊玻璃窗畫「媽咪，I love you！」其實好少嘅舉動，就將佢嘅愛傳達到俾佢。

狄龍被孫兒融化

其實狄龍與太太陶敏明都沒有節日感，形成兒子對節日冷感，但大時大節他們會堅持一家人吃飯，不過孫兒出世後，一切都改變了，不單止會三代一起吃飯過節，做了爺爺的狄龍，變得長氣，更會把愛說出口，

以前佢成日都好有型，中國男人所有嘢擺個心度，但有咗孫呢，原來可以將佢啲愛帶返出嚟，雖然一樣嘢係真，喺佢眼中，我仲係小朋友，其實我都四十幾歲喇！但人老就係咁，依家我哋就係想老人家開心，呢排真係好多…朋友又好，聽到又好，人生無常，所以依家呢個階段最緊要開心！

▲ 訪問當天，就是大女兒譚晴的8歲生日。(IG圖片)

後記

訪問當日，正是Shaun大女譚晴的8歲生日，記者祝賀他女兒生日快樂！他臉上的笑容，已經告訴我，「他很幸福！」

訪問結束後，他便到商場內購買生日禮物，再回家接老婆仔女食飯慶祝，一個事業有成兼顧家的好男人，世界真係所餘無幾！

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記者︰林碧洋

場地提供：鏞鏞．藝嚐館