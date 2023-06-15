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【兩性關係】人夫結婚7年出軌5次　自爆「維繫婚姻」秘訣：要定期偷食

親子 17:15 2023/06/15

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外國一名人夫自爆結婚7年出軌5次，更認為定期偷食是他「維繫婚姻」的方法。（《紀念日》劇照、示意圖）

另一半出軌往往導致婚姻破裂，但外國一位爸爸近日向媒體透露，自己與妻子結婚7年已經出軌5次，他不但絲毫不後悔，更聲稱「定期偷食」是維繫幸福婚姻的秘訣，因自己需要有情趣的性生活，但妻子未能滿足他。

據英國《每日郵報》女性版Femail報道，現年36歲的Nate分享自己的婚姻觀，他與妻子結婚7年，已經出軌過5次，儘管他與妻子有規律的性生活，但他嫌沒有情趣，並厭倦每次都要主動提出性行為，也未能享受浪漫的晚上。

他表示曾試圖和妻子討論增加情趣的方法，但對方不領情，他認為惟有透過偷食，才能發洩他的性慾和滿足其性幻想。他利用約會平台Ashley Madison結識女性，會在工作時間或深夜與對方聊天，但回家前一定會刪除手機上所有Apps、訊息、露點照和影片，還有一個專門用作支付性感內衣、開房等出軌開支的銀行帳戶。

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Nate介紹自己的婚外情對象都是已婚女性，有時會邀請自己上她們的家，或者在她們家附近或一些她們永遠不會與丈夫發生性行為的地方。不過他強調，他每段外遇都只與一個對象約會。

我們都從事靈活的工作，白天可以休假，或者在晚上有適當藉口外出，我們就會見面進行充滿激情的性愛，但過夜對我們來說就好棘手。

當他被問到有否對出軌感到內疚時，他說只有開頭曾讓他感到內疚。他第一次出軌是搭上一名大他10歲的漂亮高級主管，他讚揚對方有魅力、身材好，且頂層有一間辦公室，可以欣賞城市的壯麗景色。第一次出軌當晚是在一個聖誕晚會後，兩人都有點喝醉，他在對方邀請下便上到其辦公室發生了關係。

之後我感覺糟透了，發誓再也不會做那樣的事，但她再次引誘了我，之後我們度過了一段不可思議的時光。

他逐漸體會到「開放式婚姻」的好處，只要沒有被捉到兼玩得開心，他就不會感到內疚，但會控制自己不要投入太多感情，一旦感覺自己深陷那段關係就會劃清界線。他揚言若要他結束定期出軌，必須透過和妻子積極對話來解決問題，他希望妻子更有情趣，享受性的歡愉。

「我和我的妻子真的是好朋友，一起度過了很多美好時光。 我們仍然定期發生性關係，我總是讓她滿意，只是這非常沉悶。」他不介意與妻子走向開放式婚姻，只要雙方都清楚這只是玩玩，與出軌對象的關係遠遠不及夫妻的愛就好。

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責任編輯︰王明芳

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