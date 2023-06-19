【育兒經】女兒吃飯次序頻被長輩出言指正 醫生媽媽：頻密不一定令孩子變好

▲ 許醫生認為，頻密的規管不一定會讓孩子變好。

餐廳吃飯。大女兒先把所有的肉吃完，然後吃菜，最後才吃白飯。

總有親友、尤其是長輩，對女兒的吃飯方式看不過眼，要出言指正：「哎呀，你為什麼把食物分開吃呢？吃一口肉，送一口飯，飯上澆些肉汁，這才好吃嘛！白飯味道淡淡的，怎能留到最後才吃呢？」

女兒從一歲起，到現今十一歲，這類偉大的建議，已經聽了上百次。

見到女兒沒有反應，長輩就會向我說：「你也教教她，飯菜要配在一起才好吃。」

我從不干涉女兒吃飯先後次序的問題。事實上，除了涉及大是大非、情緒管理、對讀書工作的責任感、清潔衛生、以及會影響到別人利害或感受的情況之外，我對女兒的選擇均盡量不規管、不評論。即使如此，也已有許多東西要管、許多建議要給；倘若連她先吃肉還是先吃飯也要管，豈不是太煩人了嗎？

有些父母長輩，吃一頓飯，先從孩子的衣著髮型開始評論，然後是他們點菜的品味、吃東西的次序、蘸什麼醬料，以至碗筷排列、儀態、看手機、看書、放空發呆，每件事都看不過眼，每件事都有許多意見。接著，是評論孩子對別人提問的回應：沒有回應、沒有整句作答、回應內容不符合父母的期望，回應時的聲線、聲量、話速、表情……一頓飯而已，沒完沒了。難怪青春期的孩子都覺得父母很煩；因為父母真的很煩。

很煩的父母會說：「我是關心孩子。除了我之外，誰會指正他們呢？但是孩子從不感激我的關愛，還用很差的態度對我，真是傷透了我的心。」

如果連吃肉吃飯的次序都管，可想而知，平日的規管是多麽煩瑣而頻密。而頻密的規管，不一定會讓孩子變好，卻一定會增加磨擦的次數、增加壓力；雖然可能減少犯錯的機會，卻也減少孩子反省、獨立思考的機會。

我那水瓶座的大女兒，從小都是特立獨行的。譬如在家裡，她會盡量用貓叫來代替無傷大雅的溝通，譬如她喜歡蛇，譬如她喜歡不停地自轉，譬如她以吃冰塊代替喝水，譬如她堅持在所有課本上塗鴉。如果我硬要她所有小事都跟隨世俗約定，在她被煩死之前，我就先把自己煩死了。

最近，我給女兒買了一把摺扇，一邊寫著「朕自有道理」，另一邊是「與你何干」，是仿清朝皇帝雍正御筆（我和女兒都喜歡雍正），出自故宮博物館精品。她十分感激，明白我對她個性的完全接納、以及對她真正無條件的愛。

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