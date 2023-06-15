【隱門】49歲楊千嬅被誤認為盧宛茵　御用惡奶奶後生超省鏡

▲ 盧宛茵跟楊千嬅撞樣。

TVB劇集《隱門》近日正播映中，當中資深演員盧宛茵飾演惡奶奶「殷老太」，一頭one-length銀髮造型的盧宛茵被錯認為楊千嬅，成為內地網民熱話！

有網民於小紅書分享一張電視截圖，當中寫道：「乍一看真像，還好不是，網友辣評：楊千嬅怎麼老了那麼多？看過17年演唱會楊千嬅白髮造型，表示嚇了一跳。」另外亦有網民留言：「楊千嬅老年妝嗎?化得挺像TVB一個演員」

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▲ 盧宛茵有份參演劇集《隱門》。（小紅書截圖）

MadamLo演過千嬅阿媽

事實上楊千嬅跟盧宛茵撞樣已非新鮮事，早於2019年，盧宛茵亮相《流行經典50年》，其後有網民上載盧宛茵的截圖，發文寫道：「有無人同我相同睇法？我睇錯以為 #楊千嬅 」，有人更留言讚盧宛茵歌藝勝楊千嬅。

楊千嬅跟盧宛茵同樣留著one-length髮型外，兩人的面型和嘴型亦有點相似，湊巧地於電影《香港仔》裡，盧宛茵飾演楊千嬅的亡母。

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網民指楊千嬅老了

此外楊千嬅近年老態盡現，今年4月，她由上海返香港，於機場準備登機時被網民拍到殘樣，網民認為是其經典紫髮累事：「而且還染個奶奶灰紫的髮色，就真的長輩的感覺」。

至於Madam Lo盧宛茵自70年代便加入演藝圈，從影近50年，她演過無數媽咪角色，因而有TVB御用媽媽之稱。

年輕時的盧宛茵為高顏值靚女，翻看其年輕時的相片，其中一張她留了長長頭髮，笑容親切，拿著結他十足文青女神一樣，難怪網友評價：「所以說千嬅似她，一點也沒有貶低。」

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