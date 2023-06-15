  • 28°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 17:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【隱門】49歲楊千嬅被誤認為盧宛茵　御用惡奶奶後生超省鏡

娛樂 16:27 2023/06/15

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

盧宛茵跟楊千嬅撞樣。

TVB劇集《隱門》近日正播映中，當中資深演員盧宛茵飾演惡奶奶「殷老太」，一頭one-length銀髮造型的盧宛茵被錯認為楊千嬅，成為內地網民熱話！

有網民於小紅書分享一張電視截圖，當中寫道：「乍一看真像，還好不是，網友辣評：楊千嬅怎麼老了那麼多？看過17年演唱會楊千嬅白髮造型，表示嚇了一跳。」另外亦有網民留言：「楊千嬅老年妝嗎?化得挺像TVB一個演員」

【樂壇天后】楊千嬅展開巡迴演唱會　開騷前奉旨吃零食：緊係揀增肥

盧宛茵有份參演劇集《隱門》。（小紅書截圖）

MadamLo演過千嬅阿媽

事實上楊千嬅跟盧宛茵撞樣已非新鮮事，早於2019年，盧宛茵亮相《流行經典50年》，其後有網民上載盧宛茵的截圖，發文寫道：「有無人同我相同睇法？我睇錯以為 #楊千嬅 」，有人更留言讚盧宛茵歌藝勝楊千嬅。

楊千嬅跟盧宛茵同樣留著one-length髮型外，兩人的面型和嘴型亦有點相似，湊巧地於電影《香港仔》裡，盧宛茵飾演楊千嬅的亡母。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

網民指楊千嬅老了

此外楊千嬅近年老態盡現，今年4月，她由上海返香港，於機場準備登機時被網民拍到殘樣，網民認為是其經典紫髮累事：「而且還染個奶奶灰紫的髮色，就真的長輩的感覺」。

至於Madam Lo盧宛茵自70年代便加入演藝圈，從影近50年，她演過無數媽咪角色，因而有TVB御用媽媽之稱。

年輕時的盧宛茵為高顏值靚女，翻看其年輕時的相片，其中一張她留了長長頭髮，笑容親切，拿著結他十足文青女神一樣，難怪網友評價：「所以說千嬅似她，一點也沒有貶低。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

最新影片推介：周吉佩專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【隱門】湯洛雯被批演技差女神變大媽　虛心接受批評：這湯會加油變成更好的湯
12:16 2023/06/06
【隱門】湯洛雯被批演技差女神變大媽　虛心接受批評：這湯會加油變成更好的湯
【隱門】吳岱融演悍匪做盡壞事超搶鏡　網民：真係癲過鷲哥
15:42 2023/05/30
【隱門】吳岱融演悍匪做盡壞事超搶鏡　網民：真係癲過鷲哥
【隱門x薄伽梵歌】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破 自言未有結婚衝動不怕不婚即分
19:08 2023/06/13
【隱門x薄伽梵歌】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破 自言未有結婚衝動不怕不婚即分

你可能感興趣

【隱門】湯洛雯被批演技差女神變大媽　虛心接受批評：這湯會加油變成更好的湯
12:16 2023/06/06
【隱門】湯洛雯被批演技差女神變大媽　虛心接受批評：這湯會加油變成更好的湯
【隱門】吳岱融演悍匪做盡壞事超搶鏡　網民：真係癲過鷲哥
15:42 2023/05/30
【隱門】吳岱融演悍匪做盡壞事超搶鏡　網民：真係癲過鷲哥
【隱門x薄伽梵歌】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破 自言未有結婚衝動不怕不婚即分
19:08 2023/06/13
【隱門x薄伽梵歌】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破 自言未有結婚衝動不怕不婚即分
盧宛茵 楊千嬅 娛樂人物職業 演員 歌手 隱門 TVB 電視劇

最高瀏覽

《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
11:02 2023/06/14
《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲
16:34 2023/06/14
【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲
【提高警覺】元州邨單位遭賊人開閘爆竊　住戶痛失畢生積蓄驚見屋內1物移位極心寒
13:35 2023/06/14
【提高警覺】元州邨單位遭賊人開閘爆竊　住戶痛失畢生積蓄驚見屋內1物移位極心寒