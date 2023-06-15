【本地遊】海洋公園及水上樂園門票買1送1　大小同價人均HK$249起玩足全日

▲ Trip.com推出海洋公園及水上樂園6月快閃門票優惠。

今個端午節假期還未安排行程的你，可以考慮去海洋公園! 事關有旅遊平台推出門票買一送一快閃優惠，人均最平HK$249就可以入手! 水上樂園亦有優惠，立即約親朋好友一齊大玩特玩!

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海洋公園 【預訂優惠及了解更多】

▲ Trip.com推出海洋公園門票快閃優惠。(圖片來源:Trip.com)

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Trip.com最近推出海洋公園門票優惠，HK498購買1張平日雙人票，而且大小同價，即人均HK$249就可以入園。網站顯示，6月22日端午節當日都可用。不過就要注意，優惠門票有效日期至2023年6月30日，只可以在星期一至五平日入場，休園日(星期二)、星期六及日不可使用。

翻查官網價目表，現時一日成人標準入場門票為HK$498，3至11歲小童標準入場門票為HK$249。因此，買一送一快閃優惠，的確抵玩!

6月限定活動

Chill All Night【了解更多】

由2023年6月3日起，連續4個星期六晚上6時30分至9時免費入場觀賞多媒體光影匯演，當中包括光影頌、光影都會、精彩現場表演及有趣小遊戲等。大家更可以在海龍王餐廳、爐炭燒餐廳及食尚水都小食亭品嚐各式滋味美食。

海洋公園‧水上樂園 【預訂優惠及了解更多】

▲ 海洋公園‧水上樂園亦有買一送一優惠。(圖片來源:Trip.com)

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快閃買一送一優惠，以HK$550就可購入平日雙人票，大小同價，即人均HK$275就可暢玩水上樂園。同樣地，優惠門票有效日期至2023年6月30日，6月22日端午節當日都可用。但星期六日及公園休園日不可使用。

根據官網價目表，現時一日成人標準入場門票為HK$560，3至11歲小童標準入場門票為HK$392。想享受優惠價的話，就要把握機會!

6月限定活動

▲ 激玩當夏，全民Splasher！。(圖片來源:海洋公園‧水上樂園官網截圖)

春日Good Show浪接浪 【了解更多】

由4月1日至6月30日，一連串水上特備節目。當中包括: 逢星期五舉辦的五「星」雙映電影節，在天海灣坐著水泡浮在水面欣賞大熱猛片; 逢星期六舉辦的「海浪狂舞」舞蹈表演; 逢星期日的「敲擊樂表演」及工作坊; 「威威與好友」見面會等。

激玩當夏，全民Splasher！ 【了解更多】

由5月19日至8月31日，全方位玩盡27項室內外設施及水上樂園。

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責任編緝：張懿慧