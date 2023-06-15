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【輸入外勞】建造業議會指本地工人老齡化情況引擔憂　長遠應加強本地工人培訓吸引年輕人入行

社會 14:38 2023/06/15

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政府日前為建造業及運輸業推出輸入外勞計劃，名額2萬個。（資料圖片）

政府日前為建造業及運輸業推出輸入外勞計劃，名額2萬個。建造業議會主席何安誠今日（15日）於電台節目表示，本地工人老齡化情況引人憂慮，輸入外勞可令情況得到一定程度緩解，但輸入外勞並非長遠之計，未來還是應加強訓練本地工人，吸引年輕人入行。

何安誠表示，根據建造業議會的調查，目前建造業的缺口約為1萬5千至2萬人，到2027年將擴大至4萬人。他續指，4月的註冊工人中，已有45%年齡超過55歲，有30%在60歲以上，反應行業老齡化情況嚴峻，對此他表示憂慮。但他亦指出，考慮到輸入的外勞需要完成相關手續，當局訂立的1.2萬個外勞名額應會在未來9至12月額滿，但他希望能夠越快越好。他補充，輸入外勞預計會在未來4至5年施行，但始終並非緩解人手不足的長遠之計；他指，長遠來看還是需要加強訓練本地工人，吸引更多年輕人入行。

建造業總工會理事長黃平亦表示，由於現有資料不夠全面，工會更為關注所輸入的外勞將會在哪一個地盤工作、從事哪一工種，人工待遇等問題，並且關注長期來講會否對本地工人的薪酬待遇產生影響。他認為，建造業議會可以加大培養本地工人力度，訓練工人掌握多種技能。他亦指出，目前由於欠糧、工業意外等負面新聞頻發，不少年輕人對建造業印像不好，影相年輕人入行意願。而年輕人初入行技術不全面，人際關係亦不夠廣闊，在行業中生存發展較為困難，因此他呼籲政府應該採取措施，消除年輕人對行業的負面印象。

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記者：解青羽

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