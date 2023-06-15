麥蘆卡蜂蜜咁矜貴係有道理！ 教你解讀標籤 挑選合適自己的「純真」蜂蜜

有「液體黃金」之稱的蜂蜜，一直被視為營養豐富的天然補品，在云云不同品種的蜂蜜當中，又以麥蘆卡蜂蜜最為矜貴。麥蘆卡蜂蜜不單止有助於消化、增強免疫力，而且具有滋潤和消炎抗菌作用。想知道麥蘆卡蜂蜜與一般蜜糖有何不同？標籤上的UMF™、MGO代表甚麼？如何挑選合適自己的UMF™數值？現在就一一為你拆解！

來自稀有麥蘆卡樹的珍貴花蜜

被視為「新西蘭國寶」的麥蘆卡蜂蜜，是來自新西蘭獨有的麥蘆卡樹（Leptospermum Scoparium）上的麥蘆卡花。由於這種花含有獨特的抗菌活性因子，所以麥蘆卡蜂蜜亦具有消炎抗菌的功效，除可改善腸胃和消化系統外，亦有助改善口腔問題以及提升免疫力，降低組織損傷和細菌感染風險等效用。

▲ 麥蘆卡蜂蜜只可以在麥蘆卡樹上的花找到，因麥蘆卡花含有獨特的抗菌活性因子，所以麥蘆卡蜂蜜身價較一般蜂蜜矜貴。

解讀標籤 選購適合自己的麥蘆卡蜂蜜

雖然麥蘆卡蜂蜜具有多種功效，但不同功效亦會因着蜂蜜中所含的天然成分而有所差別，為了確保產品質素，麥蘆卡蜂蜜會以不同的認證和數值作為指標，而麥蘆卡蜂蜜標籤分成UMF™及MGO兩大類，購買前，首先要學識解讀以下的標籤「密碼」，選擇最合適自己的產品！

UMF™ 正貨商標：UMF™即Unique Manuka Factor（麥蘆卡獨特因子），是獨立機構UMF@蜂蜜協會（Unique Manuka Factor™ Honey Association）經認證後所發出的註冊商標，只有經過嚴格驗證，才可獲得這個認可，證明蜂蜜都是真正的麥蘆卡蜂蜜。而要獲得認證，蜂蜜需要含有相應濃度的 Leptosperin（獨麥素）、DHA（二羥基丙酮）、MGO（甲基乙二醛），這 3大元素都是用來鑒定麥蘆卡蜂蜜真假與質量高低的標準。另外，不同的UMF™數值亦代表着不同的功效，數值由UMF™5至UMF™25不等，數值愈高，代表抗菌效果愈高，所以在購買前最好先了解自己需要而作選擇。

MGO 抗菌強度：MGO（Methylglyoxal）是用來量度麥蘆卡蜂蜜內所含的甲基乙二酸，亦可反映出其抗菌程度，亦是UMF™指數中主要的成分，所以標示的數值愈高，其抗菌功效愈大。例如標籤上寫着MGO 600，即代表每公斤麥蘆卡蜂蜜就含有600毫克的MGO。而值得一提的是，過往曾有廠商把人工合成的甲基乙二酸摻進蜂蜜並製成非100%天然的麥蘆卡蜂蜜，所以在購買時並不能以MGO作為純度和質量的參考。如想購買全天然、真正高純度的麥蘆卡蜂蜜，最好還是選購獲得UMF™認證的產品。

除以上兩點外，亦要注意不同度數的麥蘆卡蜂蜜具有不同功效，例如數值較低的UMF™5+，可用作滋潤喉嚨、預防喉嚨發炎和清肝潤肺。想預防上呼吸道感染和強化消化系統，或紓緩腸胃不適、牙肉腫痛、喉嚨發炎以及暗瘡等問題，可選擇UMF™10+。而具有最強消炎功效的UMF™15+或以上的麥蘆卡蜂蜜，則可用作紓緩腸胃不適、消化不良問題、口腔潰瘍、皮膚潰瘍、皮膚灼傷等。

隨着愈來愈多人認識麥蘆卡蜂蜜，市面亦推出了不同選擇，想選購適合自己的產品，除要了解不同的強度指數外，在購買前，亦要留意以下幾點：

1. 品牌

最好挑選一些歷史悠久或擁有優良聲譽的品牌。

2. 成分

根據聯合國食品法典委員會（CODEX）提出的蜂蜜標準，優質的蜂蜜不能含有蔗糖及玉米糖等糖分。

3. 蜜源

蜜源不能受到污染，產地要擁有優質土壤和無污染環境。

4. 100%天然

蜂蜜不能含有致癌成分的抗生素。

天然無污染之選

要找到具備以上所有條件的真正麥蘆卡蜂蜜，推介來自新西蘭的康維他™Comvita™麥蘆卡蜂蜜。

品牌擁有48年歷史，屬UMF®協會成員之一的註冊生產商。為了得到最純正天然的麥蘆卡蜂蜜，康維他™Comvita™由挑選土地到整個處理過程都一絲不苟。

為確保蜜源不受污染，更特別挑選位處偏遠地區的優質土壤並設置逾30,000個自家蜂箱，而且全程採用電腦化監測系統監管生產過程，以及自動化處理，減少人為污染，確保所有蜂蜜內的天然維生素、礦物質以及營養精華都得以完整保存，而且每瓶蜂蜜都可準確追溯源頭。因此，每瓶康維他™Comvita™麥蘆卡蜂蜜都能通過嚴謹的檢測並獲得UMF™級數保證和註冊商標，每瓶都能保證在最佳食用期內維持包裝上標明UMF™指數，當中營養含量更超於UMF™蜂蜜會的認證水平。

除認證標籤外，每瓶康維他™Comvita™麥蘆卡蜂蜜樽蓋下的封口均印有相對的UMF@級數，亦印有新西蘭政府官方認可來源地標籤以茲識別，可以安心食用。

▲ 康維他™Comvita™擁有自家蜂箱及位處無污染地區，生產的蜂蜜屬於100%天然純正。

(特約)