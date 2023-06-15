【暖心一哥】上海網民千里傳書蕭澤頤表達支持　一哥暖心回信應要求送親筆簽名照

▲ 上海網民千里傳書蕭澤頤表達支持，一哥暖心回信應要求送親筆簽名照。（網上圖片）

警察雖然是維持治安的執法者，不過原來亦有暖心的一面。近日就有內地粉絲向警務處處長蕭澤頤寫信，希望能求得一張簽名照，而蕭澤頤亦大方回信，並令人暖心地附上親筆簽名照一張。

近日就有一名專向名人寫信的內地網民在小紅書上分享，指在4月時其追蹤者向他求助，望可替他寫信予「港警一哥」蕭澤頤，並請求蕭澤頤為其隨函附上的照片簽名。

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而直至昨日（14日），該名粉絲終於收到「一哥」回信。信中蕭澤頤向粉絲對香港警察的支持表示衷心感謝，更稱「應閣下所求，隨函附上簽名照片，以供存念」。該名粉絲隨函寄予蕭澤頤的照片，亦被蕭澤頤暖心以金筆簽上名字，令該粉絲大為驚喜。

蕭澤頤回信相當仔細，信件以香港政府公函的形式寄出，其上有「請勿折曲」字眼，並經空郵寄往上海。不少內地網民都表示驚訝：

想問怎麼得到簽名的

我也想要個回信同簽名點操作？

羨慕

你這狠了，蕭sir簽名照帶保平安屬性

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記者：TOPick 港聞組