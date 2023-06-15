【端午節】食安中心完成第二期粽子抽檢　33個粽子樣品全部通過檢測

▲ 食安中心完成第二期粽子調查，33個粽子樣品全部通過檢測。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（15日）公布，最近完成第二期有關粽子的時令食品調查，調查中33個粽子樣本全部通過檢測。



食安中心表示，本月初已第一期調查結果，其中67個粽子樣本全部通過檢測。端午節將至，中心亦已完成第二期調查，33個粽子樣本全部通過檢測。總結兩期檢測，中心從包括網上零售商、網上送餐平台及食肆和食物製造廠抽取粽子樣本，進行化學、微生物和營養成分測試。此外，中心亦檢測樣本的營養成分（包括能量值、蛋白質、碳水化合物、總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸、鈉和糖）含量與其營養標籤上的標示值是否相符。

發言人提醒市民，一般而言，粽子的能量、脂肪及鈉含量偏高，市民在歡度節日時亦要保持均衡飲食，因應個人健康狀況，適量進食粽子。建議市民與親友共享粽子，除增添節日氣氛外，更可淺嘗不同口味的粽子，避免過量進食。市民亦可參考預先包裝食物上的營養標籤比較產品的營養成分，以作出較健康的選擇。

發言人提醒業界，應向可靠的供應商購買食用材料，妥善保存紀錄，以便在有需要時追查食物來源。食物製造商須按優良製造規範的條件來配製食品，使用食物添加劑時，亦須符合法例要求。建議業界採用食物安全重點控制（HACCP）系統來確定、評估及控制食物製造過程中可能出現的各種危害

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責任編輯：解青羽