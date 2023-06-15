【天龍八部】文詠珊由𡃁模轉型為演員　轉戰內地有成績實力備受認同

▲ 要轉型做演員真係唔易。

近日熱播中的劇集新版《天龍八部》由文詠珊（Janice Man）及楊祐寧主演，劇中演「王語嫣」一角的Janice Man，完全展現角色清麗絕俗的氣質，難怪獲網民大讚是最美的「王語嫣」。

𡃁模出身

現時作為演員的Janice Man上位之路並不容易，最初她以平面模特兒出身，因樣子甜美兼有潮流風格，與Angelababy走同路線，當時成為年輕人追捧的偶像，更被封為「𡃁模始祖」，人氣高企。

加上，她還因為獨創的港式口音英文，中英夾雜還時不時發出R音，而被網友稱為「JM Tone」，至今仍令人印象深刻。

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轉型做演員

在2015年的時候她慢慢轉型成為演員，更在電影《赤道》表現出色，令人眼前一亮，被人感覺不再只是「花瓶」，更憑此戲令其首度入圍「第35屆香港電影金像獎最佳女配角」。

翌年，她再憑《寒戰II》入圍金像獎最佳女配角，雖然兩次入圍均未成功獲獎，惟其演技漸受認同。

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內地人氣爆升

除在香港打開知名度外，Janice Man在2015年轉戰內地，參與大型武俠劇《蜀山戰紀之劍俠傳奇》憑「蜀山小師妹」一角深入民心，成功開拓國內市場。

之後，在《九州·海上牧雲記》飾演盼兮魅靈同樣表現亮眼，不過最令內地觀眾讚好，莫過於是劇集版《風聲》，她在劇中飾演李寧玉，將冷靜﹑忠誠﹑聰明的一面演得恰到好處，被網友激讚絕對不輸電影版飾演同一角色的李冰冰，終她憑此劇獲得第32屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員提名，足見成為實力演員。

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榮升闊太

除事業得意，愛情上同樣幸福美滿，2019年9月她跟富二代男友吳啟楠結婚，並在意大利米蘭Lake Como古堡舉行世紀豪門婚宴，之後又回港於半島酒店擺酒。

JaniceMan不時於社交平台分享生活日常，除令其上海豪宅曝光外，亦展示了位處香港大埔比華利山的複式豪宅，當中包括超大型客廳、景觀極佳的天台以及豪華浴室等等，環境非常舒適，「升呢」闊太生活。



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