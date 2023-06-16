夏季郊遊注意！ 教你戶外防蚊小貼士　一支長效「OFF」蚊8小時

今年4月，食環署公布全港白紋伊蚊誘蚊器指數為7.5%，創下近10年以來最高紀錄，遠高於去年同期水平（2.2%）。蚊患肆虐，全港多區已超出警戒水平，以西貢、屯門、元朗等郊區最為嚴重。尤其來到郊遊季節，提提大家外出遊玩或進行戶外活動時，一定要做好防蚊措施！除了可以學習一些簡單的防蚊小貼士外，每次出門記得「袋」定OFF!歐護防蚊液系列，包括Deep Woods、Picaridin防蚊液，分別適合大人和小朋友，無論你是戶外愛好者，抑或溫馨小家庭愛到郊外遊玩，不同場合都可以有OFF!「護住你」，長效防蚊，是你的戶外防蚊專家。

▲ 進行長時間戶外活動如露營、遠足、釣魚等，應常備含有避蚊胺的驅蚊劑，保護自己免受蚊叮蟲咬。

戶外必備DEET驅蚊劑 安全長效趕走蚊蟲



夏天，大家都喜歡和陽光玩遊戲，但出外郊遊或進行戶外活動時，一定要做好防蚊措施，預防由蚊子傳播的疾病如登革熱及日本腦炎等。最簡單的預防方法是穿着淺色長袖衣服和使用含有避蚊胺（DEET）成分的驅蚊劑，並盡量避免在叢林長時間停留。但某些戶外活動如露營、遠足、釣魚等，難免要長時間在郊外停留，所以最有效的方法便是常備含有避蚊胺成分的驅蚊劑。

避蚊胺使用至今已有半世紀的歷史，亦獲香港衞生署及權威國際組織推薦防蚊成分，其穩定性及安全性都有足夠的數據支持，是目前最有效且時效最長的驅蚊成分。避蚊胺會在皮膚表面形成屏障，阻止蚊子停留在皮膚上。

小貼士：大家常見的避蚊胺百份比，其實是代表有效防蚊的時間長短。濃度愈高，代表愈長效。

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最強戶外防蚊專家 一支Deep Woods蚊蟲bye bye



如果要進行戶外活動，就記得要「袋」定OFF!歐護Deep Woods防蚊液，品牌已有65年歷史，是香港銷量第一的防蚊品牌，其皇牌產品Deep Woods，有效驅走多種飛蟲，包括惡蚊、蠓、壁蝨、蚋及沙蚤，幫助預防登革熱、寨卡病毒病媒蚊，含有25%濃度的避蚊胺，而且長效8小時保護，適合較長時間戶外活動使用。

溫和清爽防蚊配方 孕婦、幼童都適用



了解到家長注重小朋友的安全和健康，所以品牌另推出一款特別為小朋友而設的OFF!歐護Picaridin防蚊液，防蚊力同樣安全有效，適合一家大小夏天到公園嬉戲時使用。當中採用Picaridin防蚊成分，膚感清爽輕盈，不黏笠，有效驅走惡蚊（如白紋伊蚊、地下家蚊等）、蠓及其他飛蟲，長效6小時保護，適合6個月或以上幼童、孕婦使用，安全可靠，助你全家遠離蚊蟲。

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（特約）