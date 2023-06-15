【粉嶺高球場】黃偉綸︰九公頃土地建屋合適　目前方案已是雙贏

▲ 財政司副司長黃偉綸。（資料圖片）

特首李家超早前指計劃如期9月，收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地。財政司副司長黃偉綸今日表示，政府仍然認為將其中收回的9公頃土地，用於發展房屋是合適，至於密度可再作研究。

黃偉綸今日接受電台訪問時稱，現時粉嶺高球場的租約，將於今年8月31日屆滿，政府的立場是不續租，球會9月1日將土地交回。城規會正就高球會用地問題舉行公聽會，自己不作評論。

他重申，高球場有170多公頃土地，約有8.5個維園大，政府收回的土地中只有約半個維園面積用於建屋，以興建12000個單位。其餘逾20公頃土地會用作保育、做靜態公園，不會大興木土。

黃偉綸又指，若未來高爾夫球場舉行國際大型賽事，政府樂意借地支援，相信對香港舉辦大型賽事影響不大。他認為已顧及平衡，是雙贏方案。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸