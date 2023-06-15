【昔日豔星】落選港姐林雅詩靠三級片彈起　情路坎坷遭受前夫家暴+男友偷食

▲ 45歲林雅詩進駐抖音玩Cosplay。

曾拍過多套三級片的林雅詩（Grace）近年轉戰內地影片平台，在最新一段影片中大玩cosplay，化身遊戲機中的女角色「不知火舞」，deep v兼超高衩造型性感又養眼。

她在影片中狂擺甫士，一時烏身露出深長事業線，一時舉手做出心心手勢，成功搶眼網民焦點。不少網民大讚這位火辣人母保養得宜，完全看不出她已到達45歲。

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參選港姐出道

林雅詩參加1997年香港小姐競選入行，雖然20強止步，但獲TVB簽約旗下演出電視劇。可是，不久便離開大台，還一度離開娛樂圈，轉行文職任秘書。

其後獲王晶看中重返演藝圈投身影壇，拍攝多部三級片，包括《PR Girls青春援助交際》、《邪教檔案之末日風暴》有裸露演出。在《邪教》中與古天樂一場肉帛纏綿的激情床戲，令兩人傳出緋聞。

▲ 《邪教檔案之末日風暴》

傳遭家暴自殺

2005年，林雅詩與拍拖3年的富商溫文英奉子成婚，二人誕下一子。兩人於2015年離婚，當時男方被拍到與人妻當街熱吻，更傳出林雅詩遭受丈夫家暴而自殺，其後母兼父職照顧兒子。

同年以37歲之齡推出寫真集，當中不乏wonder woman、女美國隊長、泳裝等多個造型。雖然寫真集三點不露，但就有露股罅大膽拍攝。

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移民英國

林雅詩一生情路坎坷，離婚後與經理人馬天樂拍拖，於2020年爆出男方背她與女助手一起，更與女助手育有一子。

飽受情傷的她帶同兒子離港移民英國，表明與早已移英的林子博及其他香港藝人組織「香港同學會」，大家可以互相照應。

▲ 林雅詩移民英國，與林子博等香港藝人組織「香港同學會」。

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