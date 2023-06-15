【見義勇為】跳12米高大橋勇救輕生女子　外賣員胸椎骨折入院：我不後悔

▲ 外賣員跳12米高大橋勇救輕生女子。（網上圖片）

杭州一名外賣員在工作途中，遇到一名女子跳橋輕生，外賣員見狀從12米高的大橋一躍而下，並與民警合作，成功將女子救起。雖然因為救人導致胸椎骨折，需留醫觀察，但該名外賣員表示不後悔，而他見義勇為的事跡曝光後，獲一眾網民封為「英雄」。

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綜合內地傳媒報道，事發於6月13日，31歲的彭清林駕駛電動車送外賣，途中經過錢塘江西興大橋時塞車，原來當時有人跳江輕生，彭清林下車一探究竟，結果看到一名長髮女子在水中掙扎，情急之下，他翻過圍欄，從12米高的大橋一躍而下，游到女子身邊。抓住她的手。

此時，民警快艇趕到，將女子拉上船，而彭清林則決定自行游上岸，繼續完成外賣訂單，回家後才更換衣物，但腰部一直感到不適，整晚都睡不好。

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翌日，彭清林到醫院檢查，被診斷為胸椎壓縮性骨折。醫生指他的內臟沒有損傷，但由於跳江的衝擊力太大，需住7至10日觀察，暫不需手術治療。

報道提到，被救女子目前身體狀況穩定，其妹妹曾致電彭清林表示謝意。彭清林又傳媒透露，回想起來有點害怕，但不後悔，畢竟是一條人命。他說小時候曾經溺水，知道在水中掙扎的絕望，也記得施救者的善意，而自己也是從那以後開始學游水。

彭清林的舉動亦獲得表揚，他獲杭州市公安局授予「見義勇為積極分子」稱號及3萬元人民幣獎金。而他所屬的外賣公司「美團」亦授予他「先鋒騎手」稱號及5萬元獎金，並為他申請免費上大學的名額。

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責任編輯：羅嘉欣