【醫療新技術】科大發現蛋白新靶點 　或有助治療衰老相關疾病

▲ 科大生命科學部何善衡生命科學副教授張曉東（右）及其研究團隊成員張文昕（左）。（科大提供）

香港科技大學（科大）的研究團隊發現人體內一種關鍵蛋白，或能揭示如何逆轉衰老過程，有助進一步推動研發針對衰老相關疾病和各種線粒體疾病的干預治療措施。

在人類衰老過程中，身體的細胞會經歷一個衰老的過程，它們不再分裂但不會死亡，在人體內累積，造成細胞損傷，並導致與衰老有關的缺陷。值得留意的是，線粒體對於細胞維持健康功能發揮著重要作用。而隨細胞老化，它們產生能量的能力會下降，這一過程與許多組織的衰老有關。然而，研究人員一直以來仍不清楚在衰老過程中調節線粒體新陳代謝的信號途徑。

由科大生命科學部有研究團隊最近發現一種名為CPEB4的信使核糖核酸（mRNA）結合蛋白，能夠維持線粒體足夠的能量輸出。此外，研究團隊發現CPEB4蛋白的含量會在各種衰老小鼠組織中下降；老年肌肉亦會在受損後出現衰老跡象。而恢復老年肌肉幹細胞中的CPEB4水平，可以增加線粒體蛋白的產生，提高能量輸出，有效防止細胞衰老。而值得注意的是，將重新表達CPEB4的肌肉幹細胞移植到老年的實驗小鼠體內，可改善其肌肉再生功能。同樣地，CPEB4在各種人類細胞系中的表達也能防止細胞衰老。

科大生命科學部何善衡生命科學副教授張曉東表示，此次研究成果突顯了mRNA結合蛋白在肌肉幹細胞中維持線粒體功能和蛋白質組的重要性。研究更為CPEB4在緩減線粒體缺陷和逆轉細胞衰老的診斷和治療研發提供了新的見解。研究成果也為進一步探討將CPEB4用於治療各種線粒體疾病的可行性，奠定了基礎。

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責任編輯：解青羽