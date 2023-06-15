【閃電俠】電影大玩時間悖論　一文檢閱8大超級英雄現實戴乜錶【內附多圖】

▲ 新超級英雄電影《閃電俠》大玩時間悖論（Temporal Paradox）主題的電影，要親自入場先知好壞，而筆者只可趁機幫大家檢閱超級英雄，究竟在現實中最愛是戴怎麼錶呢！

由艾薩米勒（Ezra Miller）主演的《閃電俠》（The Flash）今個星期上映，在爛番茄（Rotten Tomatoes）得到不少影評人大讚是最棒的超級英雄電影！當然這齣大玩時間悖論（Temporal Paradox）主題的電影，要親自入場先知好壞，而筆者只可趁機幫大家檢閱超級英雄，究竟在現實中最愛是戴怎麼錶呢！

1.FRANCK MULLER 蝙蝠俠／Ben Affleck

本星期上映的《閃電俠》，賓艾佛力仍粉墨登場扮演擁有最有賺錢能力的蝙蝠俠（Batman），而這位型男現實中自從跟珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）復合後，人前人後都出雙入對，羨煞旁人。而愛得如膠似漆的他，無論出席任何活動或上《Jimmy Kimmel Live!》節目（圖），他都戴上女方所送的 FRANCK MULLER 女裝腕錶呢！

2.PANERAI 星爵／Chris Pratt

本年度喜出望外的Marvel超級英雄電影，非《銀河守護隊3》莫屬。其中飾演星爵（Star-Lord）的Chris Pratt，更得到意大利鐘錶品牌PANERAI青睞，邀他為位於紐約全球最大的旗艦店做開幕嘉賓，當日他優先戴上手的，正正是只限紐約專門店先入到手的黑灰色DLB鈦金屬作錶殼材質的Luminor系列BiTempo紐約版腕錶！

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3.PATEK PHILIPPE 蜘蛛俠／Tom Holland

因拍攝電影《The Crowded Room》未能抽離，湯賀蘭宣布息影一年，說到他主演過最深刻的角色，定必是蜘蛛俠（Spider-Man），其《蜘蛛俠：不戰無歸》以14億美元（約109億港元）成為2021年度全球票房冠軍。現實中這位蜘蛛俠對錶王的Aquanaut系列情有獨鍾，曾戴上不同版本出席《蜘》不同地方舉行的首映禮，在他手上見過的有玫瑰金版、藍綠錶面各有一枚。

4.IWC 黑亞當／Dwayne Johnson

所有腕錶戴在身高196 厘米高的狄維莊遜其21吋手臂粗的手上，都會變成「迷你版」，難怪他鍾情錶徑大的腕錶，近期被黑亞當（Black Adam）欽點得最多的是 IWC 的 Big Pilo系列， 46.2毫米錶徑加上「加大」的錶冠，應該是不少筋肉人首選。

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5.JAEGER-LECOULTRE X 教授／James McAvoy

去年上映的《奇異博士2：失控多重宇宙》雖則好壞參半，但無疑讓原屬二十世紀霍士的《變種特攻》系列回歸Marvel大家庭，令不少粉絲雀躍萬分。而演活年輕版 X 教授（Professor X）的占士麥艾禾，今年高調地攜眷亮相有時尚圈奧斯卡之稱的 MET Gala，他倆不約而同戴上是 JAEGER-LECOULTRE 的 Reverso 系列腕錶。

6.APPLE 死侍／Ryan Reynolds

死侍（Deadpool）的抵死作風根本與賴恩雷諾士說話啜核可謂不謀而合，這種說話一矢中說話不轉彎的型男，現實中也貫徹如一，在其社交平台無論任何場合，都看到戴上多功能的智能手錶applewatch。

7.GARMIN 超人／Henry Cavill

作為超人（Superman）理應天不怕地不怕，不過在疫情期間，在亨利卡維爾的社交平台上見他手上戴得最多，是一枚出自 GARMIN 品牌的運動腕錶，這枚被評為「至今最強悍的三項鐵人運動錶」，其特別之處是首次將太陽能充電和多頻多星定位系統，搭配 Power Glass 太陽能充電面板，在 GPS 模式下，最長可達49小時呢！

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8.LONGINES 妖后／Jennifer Lawrence

作為元祖級超級英雄電影《變種特攻》，令筆者難忘的是於2011年參演《變種特攻：異能第一戰》，飾演妖后（Mystique）的Jennifer Lawrence。翌年她更憑另一電影《失戀自作業》獲得奧斯卡影后。近日新戲《調教你處男》在康城首映時，一身高貴晚裝配襯其代言錶牌的La Grande Classique de Longines 系列尊貴腕錶，秒殺全場女星呢！

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記者：黃鑑江