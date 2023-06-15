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【網紅被控】涉銷售約會技巧課程索54萬　網紅「鬼王」兩項誤導營業罪成候判

社會 16:45 2023/06/15

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涉銷售約會技巧課程索54萬，網紅「鬼王」兩項誤導營業罪成候判。（資料圖片）

在網上教授男學員約會技巧課程的YouTuber「鬼王」，涉向兩男索取學費及「換裝費」共涉逾54萬元。涉案33歲男子經審訊後，今（15日）於東區裁判法院被裁定2項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪罪成。裁判官裁決時指，事主須付換裝費才可繼續上堂，是嚴重遺漏，案中換裝費亦高於學費數倍，必然影響消費者決定，另將案件押後至7月6日判刑，以替被告索取社服令報告，其間被告准保釋。

被告周柏賢（33歲，報稱導師），被控2項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，違反《商品說明條例》。

裁判官裁決時指，被告盤問方向為兩名事主均是自願支付款項，此外被告於警誡錄影會面中強調涉案約會課程並非課堂，又稱與兩名事主份屬師徒。

裁判官指，上課並非一定在課堂內，重點是被告有否提供課程，被告的說法只是為了掩飾他曾提供約會課程。此外被告亦曾以WhatsApp 問及事主是否準備好學費，故其說法未有為控方案情帶來疑點。

裁判官指，事主須付換裝費才可繼續上堂，是嚴重遺漏，案中換裝費亦高於學費數倍，必然影響消費者決定，遂裁定被告兩項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪罪成。

控方隨後申請賠償令，要求被告賠償兩名事主損失，但未有列明賠償金額。控方另透露被告過往有1項與暴力相關的案底，以及1項版權相關的案底。

被告求情階段時稱，他認為在事件中未有作誤導，故選擇不求情。被告另反對控方賠償令申請，完全歸還全數學費並不合理，又指自己遭海關污名化，才是本案受害人，「我過千名入室弟子，只有呢兩粒老鼠屎走出嚟」。

裁判官遂將案件押後至7月6日判刑及處理賠償令，另替被告索取社會服務令報告，被告續准保釋。

首罪指，被告於2022年1月26日，作為商戶向消費者鄭姓男子作出屬誤導性遺漏的營業行為，即要求鄭繳付3.82萬元作為約會課程學費，其後再索款10萬元助鄭購買飾物及衣服，否則不容許鄭繼續參與約會課程。

另1項控罪指，被告於同年2月15日，要求陳姓男事主繳付7.6萬元作為約會課程學費，其後再索款33萬元助陳購買飾物及衣服，當中包括1隻由被告認可的歐米茄手錶，否則不容許陳繼續參與約會課程的實戰課。

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記者：梁錦麟

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