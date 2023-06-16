【無性生活】「有愛無性」6個恐怖下場曝光　研究：頭腦會變遲鈍易不舉

▲ 有愛無性有害身心? 研究 : 頭腦變鈍與記憶減退

所謂柏拉圖式戀愛（Platonic Love），意指單純追求心靈溝通、不追求性愛的精神戀愛；但有研究指出，不管是男性或女性，與伴侶愈親密，性慾愈高；若只是心靈上的親密接觸，卻「有愛無性」，對我們的健康會有影響嗎？

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健康專頁《Hello醫師》撰文，指出「無性」生活可能對身體造成的6種影響:

1. 頭腦變鈍與記憶減退

雖然目前仍在初期研究，但部分研究顯示，常進行性愛的伴侶，記憶力的表現較佳，除此之外，有些跡象也顯示，性愛對大腦的神經生成或許有幫助，缺乏性愛，或會令記憶力減退和失智症風險上升。

2. 降低性慾導致越久越沒興趣

性慾會促使工作更有動力，更有企圖心，或是將這份動力轉移到小孩身上。但如果一段時間沒有性愛，性慾很可能會降低，因為身體在性愛時，會分泌腦內啡(Endorphins)，除了讓我們感覺愉悅，也會使我們把性愛和這份愉悅做連結。相對地，禁慾或是一段時間沒有性愛，會降低這種連結的強度，也就造成性慾減退。

3. 壓力和血壓相對高

缺乏規律的性愛可能導致壓力的累積。研究顯示，正常的陰道性交能增進身心健康，並減輕壓力，但其他方式的性行為卻沒有這種效果。沒有規律性愛的人們，在面對壓力時的血壓會更高，相對於最近剛有過性愛的人，身體會分泌催產素（Oxytocin）及腦內啡，可以幫助面對壓力。此外，催產素還有幫助睡眠的功效。

4.缺乏滋潤、自信降低

缺乏性生活可能會讓我們缺乏動力，心情沮喪。學者認為精液有類似抗抑鬱劑（Antidepressant）的功效，可以幫助對抗抑鬱，而且精液含有許多荷爾蒙，包括睪固酮（Testosterone）、雌激素（Estrogen）、濾泡刺激素（FSH, follicle-stimulating hormone）、泌乳激素（Prolactin）、促黃體激素（Luteinising hormone）和幾種不同的前列腺素（Prostaglandin），這些荷爾蒙在女性接觸精液後，會在血液中存在數小時之久。另一份研究發現，有使用保險套的女性，抑鬱指數較高，而未使用保險套的女性則較少憂鬱情形，因此當精液被陰道吸收後，的確有減輕抑鬱症狀的可能。

5.免疫力下降且易感冒

少了性愛，我們可能更容易感冒或受到感染，適當的性生活可以幫助免疫系統的提升。實驗利用檢測免疫球蛋白A（Immunoglobulin A, IgA），來檢測受試者的免疫力，結果發現擁有規律性生活的人，IgA的濃度高了許多。

6.容易出現勃起功能障礙

禁慾可能會增加勃起功能障礙（Erectile Dysfunction）的可能，研究指出，平均一週擁有一次性愛的男性，相較於頻率更低的人，出現勃起功能障礙的機率少了一半。學者進一步研究年齡介於50至79歲的男性，發現年長者也有一樣的效果，規律性愛確實能降低不舉的風險。

本文獲 《Hello醫師》授權，轉載自原文「柏拉圖式戀愛太崇高？「有愛無性」可能對你造成的6種影響」

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責任編輯：羅嘉欣