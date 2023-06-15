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【打擊毒品】警破販毒集團拘9人包括8名南亞裔男女　涉以車輛作毒品流動儲存倉

社會 17:08 2023/06/15

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熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（曾秋文攝）

粵港澳警方月初展開代號「雷霆2023」的聯合反罪惡行動，打擊黑社會及有組織犯罪集團非法活動。O記總督察胡瀟瀟表示，警方經深入調查和情報分析後，鎖定一個活躍於本港的販毒集團，由非華裔人士操控。集團利用各款車輛停泊於收費停車場內，作為毒品流動儲存倉，除分銷給毒品拆家外，亦會到遊客區售賣。

警方昨日(14日)晚上便突擊搜查荔枝角、慈雲山和上水多個地方，包括一個露天停車場和一個住宅單位，行動中拘捕9人(23至41歲)，當中7名巴基斯坦籍男子、1名印度籍女子和1名香港女子，兩名巴籍男子是集團主腦，涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」及「藏有攻擊性武器」等罪，檢獲約2.6公斤大麻花、少量霹靂可卡因、一支伸縮棍、名錶、14.7萬元現金、24部手機和4輛價值77萬元的私家車，相信行動已成功瓦解一個由非華裔人士操控的販毒集團。

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記者：曾秋文

慈雲山 黑社會 罪案 巴基斯坦 危險藥物 印度

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