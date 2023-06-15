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【旅業復甦】首五個月訪港旅客人次破千萬　近八成遊客來自內地

社會 17:09 2023/06/15

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首五個月訪港旅客人次破千萬，近八成遊客來自內地。（資料圖片）

香港旅遊發展局今日（15日）公佈數據指五月初步訪港旅客數字為283萬人次，日均旅客量約9萬人次，相當於疫情前月56%，約八成來自內地。今年首五個月累計逾1000萬旅客訪港。

旅發局公布，5月初步訪港旅客數字為282.8萬人次，日均旅客量9.1萬人次，相等於疫情前（2017至2019年平均）約56%。休閒旅客比例持續錄得增長，佔整體旅客量一半。累積計算今年1至5月錄得1,013萬人次訪港，日均人次6.7萬，為疫情前平均數約40%

首五個月訪港的千萬人次旅客中，內地旅客佔78.5%，在其餘非內地客當中，又以短途客佔最多，大概佔10%。

旅發局表示，預期香港旅遊業未來的復蘇步伐，仍會受到不同因素影響，包括航空運力、環球經濟，以及區域旅遊業競爭，尤其是貨幣匯率。

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責任編輯：解青羽

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