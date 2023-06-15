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【高鐵加班】高鐵香港段7.1起駁通四川　新增成都東、樂山及宜賓西三站

社會 17:16 2023/06/15

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（資料圖片）

港鐵公司今天（15日）宣佈，高速香港段將於7月1日起增設連接四川省的長途綫，三個新站點包括成都東、樂山及宜賓西，每日提供南、北行各一班列車服務。往來香港西九龍站與廣州東站、深圳北站及福田站的列車服務亦會由同日起加強。

因應服務提升，加上個別站點的列車班次亦作輕微調整，列車服務由每日164班增加至182班。新增的成都東綫是高鐵香港段繼重慶、湖南、貴陽後連接國家西南部的新綫路。而新站點成都東、樂山及宜賓西均是港人旅遊及經商的熱點。

高鐵將為乘客出遊公幹計劃行程，提供新的選擇，同時有助進一步便利川港兩地人員往來，加強聯繫。此外，往來香港西九龍站與廣州東站、深圳北站及福田站的列車服務亦會由同日起加強，每日往返廣州東站的列車班次由13班增加至19班，往返深圳北站的班次則會由49班增至51班，而往返福田站的班次則會由30班增至38班，進一步便利日常往來、旅遊及商務。

乘客可於本週六(17日)起購買七月一日當天的列車班次車票。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士表示，今次提升服務讓乘客可以直達四川省。隨着兩地進一步融合，港鐵會繼續積極與內地鐵路單位探討在不同方面提升高鐵服務。

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記者：陳梓蔚

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