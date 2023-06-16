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【筆芯插手】女子被筆芯插手掌45年終取出　醫生慨嘆：實在太瘋狂

醫生診症室 18:00 2023/06/16

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美國一名女子手掌上插了一根筆芯，45年後才終於接受手術取出。

一般人如果被鉛筆插傷手，第一反應可能是馬上移除異物，但美國就有一名女子手掌上插了一根鉛筆芯，並且與它共存長達45年，直到最近才終於求醫，進行手術將筆芯取出。事件令醫生也感到十分震驚，術後不禁慨嘆感覺像「見識了一切」。

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【活得健康啲】突破輪椅限制大學畢業搵工卻碰壁　肌萎患者：最想尋獲長工證明能力

美國TLC旅遊生活頻道節目《Dr. Pimple Popper》由當地皮膚科醫生Sandra Lee主持，日前節目在Instagram釋出最新一集預告，只見她正試圖用鑷子從患者的手掌中取出一根鉛筆芯，場面十分緊張。她之後成功將筆芯拔除，並移除了一小塊多年來擋住筆芯、阻止它繼續深入患者手掌的組織。

完成手術後，Sandra Lee表示自己感覺像見識了一切，忍不住慨嘆：「這實在太瘋狂了，不敢相信！」，她亦十分好奇女子到底發生了甚麼事，為何會拖延45年才前來求醫。

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預告片發布後隨即引發熱烈討論，不少網民與醫生一樣感到震驚，紛紛留言「天啊，她為甚麼等了45年才將東西取出來」、「不會影響她的健康嗎？」、「一個碎片已經痛得要命了，怎麼能等這麼久」、「比我活得還要長」。

但亦有不少網民留言分享自身經驗，表示這類事件其實沒有想像中那麼罕見：「我也有，因為3年級時刺傷了自己，現在依然看得到皮膚上的點」、「我的右手也有，跟她的一樣久」、「我腿上也有，差不多60年了」。

醫生：可致細菌感染發炎腫痛

早年亦曾有網民分享自己被鉛筆篤到後留下痕跡，到底鉛筆芯會否對人體造成傷害？皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問，他表示鉛筆芯的成分為石墨，不是真正的鉛，故此不會造成鉛中毒，而被篤到後，石墨停留在深皮層位置，無法排出體外，導致色素沉澱，局部變黑。

不過陳醫生坦言，由於鉛筆芯骯髒，有機會會引起細菌感染，若被篤到位置出現發炎、紅腫熱痛等症狀可求醫。但這種情況不會多年後才出現，色素更不會經血液流到心臟，不會對身體健康造成影響。如真的很想消除皮膚上的黑點，可透過手術或激光做到。

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責任編輯：羅嘉欣

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