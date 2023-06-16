【新加坡旅遊】暑期遊獅城13個親子玩樂好去處　侏羅紀步道＋巨型海底隧道海洋館【內附連結】

▲ Pokémon主題新加坡纜車

隨着國際旅遊重啟，相信不少家長已開始計劃與小朋友出國旅行。新加坡向來是家庭首選的旅遊目的地，不但交通方便，親子景點亦很多元化，下面為大家推介新加坡全新親子景點和體驗！

1. Pokémon主題新加坡纜車

新加坡花柏山纜車為慶祝 50 周年，特別誠邀「寵物寶可夢」一同打造主題限定車廂。由即日起至 9 月 30 日期間，往返花柏山、港灣巷、聖淘沙站的纜車車廂將會變身成精靈球！車箱内更設 5 大精靈主題，立即與小朋友捕捉 Pokémon 精靈球吧！

2. Avengers：Beyond Earth’s Mightiest At Jewel

為紀念復仇者聯盟成立 60 周年，星耀樟宜（Jewel）舉辦了漫威主題活動《Avengers：Beyond Earth’s Mightiest At Jewel》，特設 5 米高鋼鐵俠模型以及多個超級英雄打卡位，雨漩渦更帶來酷炫的漫威主題音樂燈光秀，萬勿錯過！

▲ Avengers：Beyond Earth’s Mightiest At Jewel

3. 水陸兩棲鴨子船

與小孩一同搭乘以二戰時期越南戰車為模型改造的水陸兩棲鴨子船，近距離欣賞新加坡的迷人天際線、歷史地標與美麗的海灣風光。

4. Jumpotia@GastroBeats

美食音樂節 GastroBeats 在 BayFront Event Space 正式登場，除了有各式街頭小食和名廚料理，更有 Jumptopia 的 11 個太空主題的充氣城堡和兩大游戲區，讓小朋友體驗刺激的星際歷險！

5. 《玫瑰之戀》花卉展

濱海灣花園再度與義大利大使館合作，由即日起至 7 月 16 日在「玫瑰之戀」花卉展上展出逾 70 個玫瑰花品種，當中包括一些有別於一般玫瑰花形式的罕見品種。立即與小朋友一同探索繽紛的花花世界吧！

6. 新加坡飛禽公園（Bird Paradise）

全新飛禽公園在今年 5 月正式開幕，擁有來自全球 400 多個鳥類物種的 3,500 多隻鳥類，讓您能夠沉浸在色彩交織的交響樂中。園內設有 8 個不同主題的大型鳥舍，讓小朋友能欣賞世界各地不同的鳥類品種。

▲ S.E.A.海洋館

7. S.E.A.海洋館

館內匯集了超過 1,000 種海洋生物，讓大人小孩一同置身於巨型海底隧道內近距離觀賞海洋世界。S.E.A.海洋館是全球最大的水族館之一，10 萬餘海洋生物休憩於此，匯聚了 45 個迥異棲息地的上千物種。成群結隊的水生生物遊弋生姿，互動項目、近距離邂逅和沈浸式學習之旅相得益彰，激勵遊客保護世界的海洋。

8. My Little 90'sJob Adventure

進出聖淘沙一定會經過交通轉運站所在的購物中心「怡豐城Vivo City」。5 月 26 日至 6 月 25 日期間，Kiztopia 與怡豐城攜手推出兒童職場體驗館，邀請孩子們探索各類型職業。活動設有 8 大現實生活場景，讓小孩子們可以扮演廚師、店主、警察、獸醫助理等職業，親自體驗不同行業的工作，發掘更多不同興趣。

9. 樟宜侏羅紀步道

侏羅紀步道設於樟宜機場附近，展出真實大小的龐大恐龍。超過一公里的慢跑或騎行道上，放置來自 9 個不同物種的 20 多種史前生物。小朋友可以在這裏看到肉食性恐龍、植食性恐龍、防禦性恐龍以及在天上飛的恐龍，最高的恐龍更高達5米！

10. 冰淇淋博物館

冰淇淋博物館設有 14 個多感官互動區激發大家無限創意和想像力。小朋友不但能從中認識雪糕的歷史及冷知識，在粉紅色場景任意打卡，更可無限享用不同口味的雪糕，滿載幸福滋味！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

11. 新加坡兒童博物館

新加坡首個專為兒童設計的博物館正式開放。作爲本地首個專為 12 歲及以下兒童設計的博物館，各項展覽融合多媒體互動元素和體驗式活動，鼓勵孩童在玩樂中學習，認識古早的新加坡。

12. HydroDash

位於聖淘沙的 Hydrodash 是新加坡最新和最大的水上浮動樂園。樂園按難度分成 4 大區域，集合彈床、攀爬浮台、3 米跳台和巨型滑梯等刺激項目，適合不同年齡的小朋友挑戰！

13. Climb@T3

樟宜機場在第三航廈今年 3 月開設全新攀岩設施 Climb@T3，包括八米高的攀岩牆和 12 米長的巨石牆，同時提供免費教學指導予公衆和遊客，歡迎不同年齡和技術的參加者。

記者：王嵐