【周遊關西】周奕瑋第三集轉戰京都秘點食好西　擦$45爆膏軟殼蟹+每日限量10隻龍蝦天婦羅【內附地址】

▲ 周奕瑋第三集帶大家到京都食好西。

TVB日本通周奕瑋（Jarvis）的全新一輯日本旅遊節目《周遊關西》，昨晚（6月14日）播出第三集。Jarvis今集就回到港人熱門旅遊地京都，帶大家盡情歎盡京都美食！

▲ 大阪梅田直達京都河原町的特急列車（周奕瑋Facebook圖片）

以下就是Jarvis第三集推介的隱世好玩及美食秘點︰

(1) 特色河原町特急列車

由大阪梅田去京都，不少遊客會選擇坐JR，但Jarvis推介大家要趁周六、日及公眾假期乘搭特別版的河原町阪急電鐵「京TRAIN雅洛號」（京とれいん雅洛）。最特別是每節車廂都有不同的氛圍及設計，更有庭園枯山水擺設。車程43分鐘，單程只需410円，相當抵搭。且毋須預約，只於周六、及假日行駛，來回大阪京都各有4班列車。

京TRAIN雅洛

備註︰只在周六、日及假日行駛，來回大阪京都各有4班列車。

網址︰www.hankyu.co.jp/area_info/kyotrain-garaku

(2) 沉浸式素食拉麵店

這間米芝蓮必比登推介的沉浸式藝術素食拉麵店Vegan Ramen UZU Kyot，於2020年3月開業，是採用完全預約制，逢周一至三休息。特別之處在於餐廳內有一幅超巨型屏幕，會播出teamLab式的書法畫，讓人有非一般的歎拉麵體驗。

拉麵的湯底亦非常用心，選用北海道羅臼昆布、日本產乾冬菇、洋葱、芹菜、生薑、大蒜等食材，浸泡12小時而成，再加入醬油、花椒、辣味噌、綠茶等炮製出層次豐富的濃厚湯底。Jarvis最欣賞是其中有花椒味湯底的沾麵，讚不絕口。

Vegan Ramen UZU Kyoto

地址︰京都府京都市中京區梅之木町146

網址︰https://vegan-uzu.com

預約網址︰www.tablecheck.com/shops/uzu-vegan/reserve......

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(3) 古樸京町家酒店

不少人喜歡在京都的京町家門前或小路打卡，但近年京都的拍攝規限變得嚴格，如花見小路等已再不准遊客打卡。Jarvis就推薦大家入住，由逾百年歷史京町家改建而成的「Nazuna 京都 椿通」旅館。

旅遊於2020年6月開業，有一條的私家路及和服租借，讓遊客享受古代京都的氛圍及盡情打卡。5種特色房型設計亦極富町家風，全部設有半露天風呂，值得一住來感受一下。

Nazuna 京都 椿通

地址︰京都府京都市下京區高辻通大宮西入坊門町838

網址︰www.nazuna.co/property/nazuna-kyoto-tsubaki-st

▲ 京町家旅館（周奕瑋Facebook圖片）

(4) 京鴨專門店

京鴨並非來自京都的鴨，其實是一個品牌鴨。每次來京都都要吃京鴨的Jarvis，這次就來到今年4月才開幕的京鴨專門店「京鴨ひつまぶし かもしぎん」品嘗京鴨三吃及京鴨壽喜燒。半生熟的鴨肉份量十足，幾乎滿瀉，加上日本生雞蛋，令Jarvis大讚好味！喜歡Sukiyaki的朋友，亦可試試京鴨壽喜燒。

京鴨ひつまぶし かもしぎん 富小路本店

地址︰京都府京都市中京區西大文字町610

網址︰www.instagram.com/kamoshigin

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(5) 最HIT打卡新寵︰花束雪糕

新風館是京都烏丸御池地標，由大正時代的京都中央電話局改建而成，於2020年6月開業。新風館內核心的ACE HOTEL，正正是由知名建築師隈研吾設計。

館內有不少文青小店，Jarvis推介必定要去(THISIS)SHIZEN cafe買花束雪糕打卡，可選不同顏色的豆蓉花朵，雖然比較甜，但非常IG-able，必定要買。

(THISIS)SHIZEN

地址︰京都府京都市中京區烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館 1階

網址︰https://shinpuhkan.jp/shops_restaurants/thisisshizen/

▲ 意法大廚主理新派天婦羅（周奕瑋Facebook圖片）

(6) 必吃原隻龍蝦天婦羅

新風館另一隱世食店就是「天ぷら 天寅」，於2020年6月開業，主打由意法大廚主理，最大賣點是超級抵食兼極高質的新派天婦羅。

Jarvis大歎店家名物、以低溫炸足一小時的番薯，價錢僅300円（約$17）。而爆膏軟殼蟹天婦羅亦屬必點，只需800円（約$45）。而重頭戲則是每日限量賣10隻、售1,700円（約$95）的原隻龍蝦天婦羅，聽見都流口水。

天ぷら 天寅 新風館店

地址︰京都府京都市中京區烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館 1階

網址︰https://tentora-shinpukan.com

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(7) 關西最大型夾公仔遊樂場

夾公仔亦是遊日本指定動作，Jarvis帶大家到近畿規模最大的夾公仔機中心，場內有超過300部機，並設有10円一次「唔肉赤專區」，慰藉夾公仔新手的心靈。

原來他夾公仔非常水皮，以1,600円（約$90）夾了一個價值約1,200円（約$67）的流水素麵機。之後他再挑戰一次可以操縱10個夾的夾公仔機，最終收穫僅得幾條零食條，場面搞笑。

The 3rd Planet サープラ京都あそびタウン

網址︰京都府京都市中京區西ノ京栂尾町1-6 BiVi二条 2階

網址︰https://3rd-planet.jp/shop/bivi-kyoto2jo/

(8) 京丹波高原豚100%特製漢堡扒

來到今集最後景點，為了滿足不嗜牛的朋友，Jarvis去幫襯一間專賣以京丹波高原豚100%特製的漢堡扒店Hamburg Conel ，還選配了3大珍味豪華醬汁，包括海膽、鵝肝等，熱辣辣非常吸引。

Hamburg Conel

地址︰京都府京都市中京區鍋屋町223

網址︰https://hamburgconel-kyoto.com/

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記者︰黃依情