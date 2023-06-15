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【洗黑錢】5人虛擬銀行貸款洗黑錢約1億元　警搗破集團拘19人包括菜販主腦

社會 17:40 2023/06/15

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5人虛擬銀行貸款洗黑錢約1億元，警搗破集團拘19人包括菜販主腦。（曾秋文攝）

警方商業罪案調查科配合粵港澳「雷霆2023」行動，打擊黑社會收入來源，搗破一個以貸款詐騙及洗黑錢的犯罪集團。

商業罪案調查科署理總督察劉嘉明表示，今年5月發現有5名本港人士在4至5月期間在虛擬銀行開設戶口，其後貸款和透支現金，騙徒之後再向警方報案訛稱貸款並非其本人操作，從未開設戶口，試圖誤導警方和銀行可取消債務，涉及310萬元。相關貸款轉到由黑社會操控的傀儡戶口清洗，共有29個戶口涉嫌清洗黑錢約1億元。

商罪科深入調查後，相信5名人士被不法集團招攬，根據指示開戶口和借貸。警方在昨日（14日）展開代號「黑雨」的行動，拘捕15男4女（22至57歲），包括集團主腦，他報稱為菜檔小販，被捕人士將被控「串謀詐騙」、「誤導警務人員」及「清洗黑錢」等罪名。

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記者：曾秋文

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