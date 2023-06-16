【超市大搜查】《LDK》11款人氣頭皮護理液大比拼　2款保濕力强勁奪A級

▲ 《LDK》11款人氣頭皮護理液大比拼：2款保濕力强勁奪A級。

注重皮膚護理的同時，不要忘記照顧頭皮。日本雜誌《LDK the Beauty》指出，頭皮乾燥會導致頭皮屑和瘙癢，久而久之引發炎症，因此早期的護理必不可少。《LDK》評比11款人氣頭皮護理液，其中2款保濕力極佳，獲A級評分。

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《LDK》解釋頭皮護理液的重要性。由於頭皮會受到老化和壓力影響，頭皮乾燥也會進一步令屏障功能下降，可使頭皮泛紅甚至產生炎症。當頭皮變硬時，血管會受到擠壓，營養物質難以輸送到頭髮，從而導致頭髮稀疏。因此，頭皮護理必不可少。

《LDK》强調，使用頭皮護理液，有助於平衡頭皮的水分和皮脂，營造健康的頭皮環境。此外，產品若含有促進血液循環和消炎的成分，還能進一步防止頭髮稀疏，降低未來出現脫髮的風險。而優秀的頭皮護理液能作為直接滋潤頭皮的產品，可以像護膚品一樣隨意使用。

在以下11款人氣產品中，有2款產品在實驗中顯示使用3小時後，仍維持極佳的保濕效果，評分極高獲A級；且成分優異，非常推薦入手。點擊睇下圖了解更多（由Ｃ級到Ａ級）：

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責任編輯：羅嘉欣